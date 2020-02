Tarquinia - Sul posto i soccorritori del 118 e la polizia locale

Tarquinia – Fuori strada con la moto, grave centauro.

In tarda mattinata un motociclista è andato a finire fuori strada nel centro di Tarquinia per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza e poi il Pegaso con il quale il centauro è stato portato al Gemelli di Roma in codice rosso.

In campo anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati di gestire la viabilità risultata rallentata a causa dell’incidente.

21 febbraio, 2020