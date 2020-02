Strappati i cartelli di Fratelli d’Italia

Viterbo - Politica - Il capogruppo in consiglio comunale Bianchini: "Fa paura la crescita del partito, chi ci dà lezioni di democrazia dovrebbe condannare il gesto, ma da nessuno è arrivata la solidarietà"

Viterbo – (p.p.) – Sono stati strappati i manifesti apparsi a Viterbo sulla campagna di tesseramento lanciata da Fratelli d’Italia nei giorni scorsi.

I cartelli, che riportano la scritta “Fratelli d’Italia c’è, cresce, vince”, sono stati danneggiati in modo da rendere illeggibile il messaggio.

Il capogruppo in consiglio comunale Paolo Bianchini condanna quanto accaduto: “Ci accusano – dice – di essere populisti e poi ecco cosa succede. Semplici manifesti per la campagna adesioni presi di mira e strappati in tutta la città.

Chi ci dà lezione di democrazia, dovrebbe essere il primo a condannare un atto del genere. Mi aspettavo da parte degli altri partiti un gesto di solidarietà che invece non è arrivato“.

I manifesti sarebbero stati staccati venerdì notte.

“Sabato mattina li abbiamo trovati così” e Bianchini è sicuro che possa dipendere dal fatto che “fa paura la crescita di Fratelli d’Italia, ma questo ci stimola anche ad andare avanti e fare di più e sempre meglio”.

2 febbraio, 2020