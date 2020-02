Studenti del “Cardarelli” alla scoperta dei tesori del Cesiva

Civitavecchia - I ragazzi hanno visto l’ingente patrimonio librario contenuto nella biblioteca del centro che conta circa 130 mila volumi dal 1477 ai giorni nostri

Civitavecchia – Si è svolta oggi la visita di due classi del liceo classico dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia (Vt) alla caserma “Giorgi”, sede del Centro simulazione e validazione dell’esercito (Cesiva).

Nell’ambito delle convenzioni stipulate dal Cesiva per attuare il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) con vari istituti scolastici superiori di Civitavecchia e dintorni, 24 studenti accompagnati da due insegnanti, hanno potuto scoprire il patrimonio culturale del Cesiva: dalla biblioteca al museo storico, passando per le antichissime cisterne romane.

I ragazzi sono rimasti conquistati dall’ingente patrimonio librario contenuto nella biblioteca del centro che conta circa 130 mila volumi dal 1477 ai giorni nostri. Opere preziose e degne di studio, ricerche e approfondimenti, dunque perfettamente compatibili con un proficuo percorso di competenze trasversali da affiancare a quella che è l’ordinaria didattica fornita dagli istituti.

Il Centro simulazione e validazione dell’esercito, polo di eccellenza per la simulazione addestrativa dell’Esercito italiano, si conferma sito di interesse storico culturale, finalizzato a valorizzare il ruolo centrale degli studenti nei processi d’istruzione e formazione professionale e fornisce ai ragazzi un’ottima occasione di avvicinamento al mondo del lavoro.

