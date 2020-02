“Sulla nave Diamond Prince forse un italiano contagiato”

Coronavirus - La notizia arriva dalla Farnesina - In volo di ritorno verso gli Stati Uniti

Pechino – Coronavirus, tra i passeggeri a bordo della Diamond Princess ci sarebbe un italiano contagiato dal virus.

A spiegarlo, con le cautele del caso, Stefano Verrecchia, capo unità di crisi della Farnesina che stamani è intervenuto ad Agorà su Rai3.

“Sembrerebbe che ci sia un nostro connazionale – ha detto Verrecchia – che è partito con il volo americano, essendo residente negli Stati Uniti. È sposato con una donna americana.

Aspettiamo ancora conferme”.

Sarebbe il primo italiano contagiato. Adesso è in volo per l’America, fra i 14 statunitensi in viaggio di rientro. Nessun contagio, invece, tra gli italiani a bordo della nave al largo del Giappone.

17 febbraio, 2020