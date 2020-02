Montefiascone - Il vescovo di Viterbo Lino Fumagalli nell’omelia dei funerali della religiosa 77enne morta in un tragico incidente stradale sulla Verentana - FOTO

Montefiascone – “Suor Giuseppina è stata una maestra esemplare e dolce, catechista attenta ai poveri, ai sofferenti e agli anziani, ma prima di tutto una suora”. Il vescovo di Viterbo Lino Fumagalli nell’omelia dei funerali di suor Giuseppina Sebastiani nella concattedrale di Santa Margherita a Montefiascone.

Ieri pomeriggio Montefiascone, con una chiesa gremita, ha dato l’ultimo saluto a Giuseppina Sebastiani, la religiosa della congregazione delle Maestre Pie e insegnante dell’istituto Santa Lucia Filippini, amata e ben voluta da tutta la comunità morta in un tragico incidente domenica pomeriggio sulla Verentana.

Vicino alla sua bara la foto della sua classe, la quarta elementare, vicino a un cuore di rose bianche.

“Di fronte alla morte improvvisa – ha detto il vescovo Lino Fumagalli – nelle modalità di un incidente stradale, si rimane sempre attoniti e senza parole. L’intera comunità in questi giorni è stata segnata da due morti significative: una giovane ragazza di sedici anni e suor Giuseppina. Si rimane attoniti e qualche vota ci si chiede perché?

Me lo sono chiesto anche io così come l’intera comunità. E non è facile dare una risposta ma ci sostiene la fede. La nostra vita lunga o breve che sia, non è altro che una preparazione che ci porta ad una persona che ci aspetta e che ha preparato il nostro percorso. Ecco la risposta.

Quell’incontro desiderato sia realizzato e le modalità sono secondarie. Per quell’incontro abbiamo orientato tutta la nostra vita. E in questa prospettiva ogni vita ha significato. La vita si realizza nella misura in cui l’incontro diventa effettivo”.

La concattedrale era piena di gente, di bambini, di studenti e genitori. Non solo di Montefiascone ma anche di Ischia di Castro dove la religiosa 77enne era molto conosciuta.

Presenti sacerdoti e suore di tutta la provincia di Viterbo, il sindaco di Montefiascone Massimo Paolini, la vicesindaca Orietta Celeste, l’assessora Rita Chiatti insieme alle rappresentanze della polizia locale, dei carabinieri di Montefiascone e della confraternita di Santa Maria del Giglio e San Felice da Cantalice.

“Grazie Signore per quello che Suor Giuseppina è stata per la nostra chiesa di Montefiascone – ha aggiunto il vescovo -. Il 29 settembre di questo anno avrebbe celebrato sessanta anni di vita religiosa, li festeggerà in cielo. Ha svolto sessant’anni di vita al servizio del nostro territorio.

È stata una maestra esemplare e dolce, catechista a San Flaviano e Zepponami, attenta ai poveri, ai sofferenti e agli anziani ma sempre con la discrezione della Maestre Pie. Noi la ricordiamo così e siamo grati al Signore per quanto abbiamo ricevuto attraverso la sua testimonianza e il suo servizio. Suor Giuseppina è stata prima di tutto una suora che ha cercato di rendere presente Cristo in tutte le persone che nella sua vita religiosa ha incontrato”.

Al termine del la messa, ogni suo allievo ha lasciato, insieme al vescovo, un fiore sopra la sua bara.

Montefiascone ha così salutato un’insegnante, una catechista ma soprattutto una suora amata e benvoluta dall’intera comunità.

Michele Mari

19 febbraio, 2020