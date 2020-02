SuperAbile e polizia insieme per la sicurezza stradale

Viterbo - L'associazione di Boldorini fornirà propri rappresentanti per sensibilizzare studenti ma non solo con testimonianze dirette sui pericoli presenti sull’asfalto

Tarquinia – L’associazione SuperAbile con la polizia di Stato per la sicurezza stradale.

Dopo quella con il comando provinciale dei carabinieri per l’associazione del presidente Alfredo Boldorini scatta anche la collaborazione con la polizia stradale di Viterbo e l’Associazione nazionale polizia di Stato “Vivenzo Peruzzi” di Tarquinia.

Oggetto della partnership la prevenzione sui temi della sicurezza stradale che vede la Polizia di Stato e la sezione del presidente Maurizio Paliani sempre in prima linea.

SuperAbile fornirà propri rappresentanti per sensibilizzare studenti ma non solo con testimonianze dirette circa i pericoli presenti sull’asfalto.

“E’ un grande onore per noi collaborare con la polizia stradale di Viterbo e con l’Anps di Tarquinia – ha detto Alfredo Boldorini -. Già in passato ho avuto il piacere di lavorare a delle iniziative similiari con il comparto guidato da Gianluca Porroni a Bassano Romano ed i risultati per le due edizioni di ‘Sport in Piazza’ furono a dir poco eccezionali. Ci attendono alcune conferenze presso il centro anziani – i primi giorni di marzo – e negli istituti scolastici di Tarquinia dove, grazie ai nostri testimonial, daremo il nostro contributo. Ringraziamo il Presidente Maurizio Paliani per aver trovato un accordo sul punto a tutto vantaggio della collettività”.

8 febbraio, 2020