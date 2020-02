“Talete ha bisogno di una presenza e di un lavoro assiduo”

Viterbo - Luisa Ciambella (Pd) chiede spiegazioni al sindaco Arena sulla nomina di Bossola a direttore di Etra

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Egregio sindaco Arena, è di ieri la notizia che il presidente di Talete Bossola è stato nominato direttore generale della multi utility Etra una società veneta, tra le più importanti di Italia, che si occupa di acqua, luce, gas e rifiuti.

La domanda sorge spontanea, sapeva o no che il presidente si era sottoposto ad una procedura di selezione per questo nuovo importante incarico?

Ma lei che è il socio di maggioranza relativa della soc. Talete giovedì pomeriggio (il giorno prima), quando il consiglio comunale è stato “costretto” ad una discussione ritenuta da molti superflua e di alcun valore, sapeva che era stato appena nominato? Se lo sapeva perché non lo ha comunicato?

Io temo che come sempre a sua insaputa tutto sia accaduto, questo per infondere sempre più fiducia e dimostrare rispetto verso i cittadini.

Caro sindaco siamo in alto mare, il presidente Bossola, grande professionista, potrà anche non essere incompatibile e quindi mantenere il suo ruolo in Talete ma pensa che avrà il tempo necessario per farlo? Lo stesso Bossola in commissione ci disse che riusciva a stare a Viterbo un paio di volte a settimana ora cosa accadrà?

La società ha bisogno di una presenza e di un lavoro assiduo. Continui a dormire sonni tranquilli sindaco, “finchè la barca và lasciala andare” diceva una nota canzone, speri solo di arrivare in porto perché se la barca si infrangerà sugli scogli la colpa sarà dei “tanti Schettino” che come lei hanno scelto di non decidere e di vessare i cittadini con bollette assurde per un servizio inadeguato.

Luisa Ciambella

Capogruppo Pd comune di Viterbo

15 febbraio, 2020