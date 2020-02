Tamponamento sulla “Roma-Fiumicino”, traffico rallentato

Trasporti - Code in prossimità del km 6 all’altezza dell’area di servizio Magliana Nord

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – A causa di un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, si registra traffico rallentato con code in formazione lungo l’autostrada A91 “Roma-Fiumicino”, in direzione Fiumicino.

Il rallentamento è localizzato in prossimità del km 6, all’altezza dell’area di servizio Magliana Nord.

Il transito è provvisoriamente consentito sulla sola corsia di sorpasso.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, per l’esecuzione dei rilievi e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas

Condividi la notizia:











10 febbraio, 2020