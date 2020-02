“A tavola nel Medioevo” al museo della ceramica della Tuscia

Viterbo - Sabato 15 febbraio alle 16,30 la terza iniziativa gratuita dedicata alle famiglie

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 15 febbraio alle 16,30 al museo della ceramica della Tuscia è in programma la terza iniziativa gratuita dedicata alle famiglie “A tavola nel Medioevo”.

Un altro divertente pomeriggio da trascorrere al museo alla scoperta dei segreti dell’arte culinaria medievale e rinascimentale. Un’occasione per rivivere la vita quotidiana medievale, conoscendone abitudini, riti, colori e sapori attraverso giochi, indovinelli, gustose ricette e ricercata stoviglieria.

Le iniziative gratuite “Al museo in famiglia” proseguiranno con cadenza mensile fino al prossimo mese di maggio, tra magiche avventure, principi e principesse, valorosi guerrieri, abili alchimisti e raffinati cuochi medievali.

La partecipazione alle attività è gratuita e la prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, 0761346136, 0761223674 o direttamente al museo in via Cavour 67, Viterbo.

Museo della ceramica della Tuscia

Condividi la notizia:











11 febbraio, 2020