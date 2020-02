Tef Young, doppio appuntamento con la rassegna di teatro per i giovani

Capranica - Spettacoli in programma il 7 febbraio

Capranica – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale di Capranica inaugura un terzo appuntamento della stagione teatrale Tef Young dedicata ai più giovani con il coinvolgimento delle scuole.

Al Teatro Francigena di Capranica il 7 febbraio doppio appuntamento, con la rassegna di teatro per ragazzi con lo scopo di dare un determinante contributo all’educazione al teatro considerato come luogo di incontro e di formazione dei giovani, che possono fruire di spettacoli, scelti appositamente per loro, insieme ai loro familiari.

Due appuntamenti: la matinée dedicata alle scuole con un classico “Le avventure di Gianburrasca” portato in scena dalla compagnia del Teatro Trastevere per la regia di Marco Zordan e alle 21 un affascinante allestimento di “Peter Pann” portato in scena dalla compagnia del Teatro Vascello di Roma per la regia di Danilo Zuliani.

“Pensiamo che il teatro sia un formidabile strumento non solo di svago e divertimento ma anche di formazione, di crescita e di prevenzione – spiega il sindaco Pietro Nocchi – che non considera le attività culturali solo effimeri momenti ma anche insostituibili strumenti formativi che concorrono a definire la qualità della vita e la crescita di una comunità. Grazie al coinvolgimento di due importati teatri romani (Teatro Vascello e Teatro Trastevere), abbiamo realizzato una programmazione dedicata ai ragazzi i quali potranno seguire con divertimento e serenità le proposte a loro dedicate”.

Una programmazione di sei spettacoli da dicembre a marzo dove si alterneranno matinée dedicate alle classi dell’Istituto comprensivo Galileo Nicolini di Capranica e spettacoli dedicati ai ragazzi e alle loro famiglie. Vi aspettiamo per poter scoprire insieme il magnifico mondo del Teatro.

Il progetto Tef Young è realizzato grazie al contributo della Fondazione Carivit.

L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo e da Banca Lazio Nord.

Teatro Francigena

6 febbraio, 2020