Tenta di forzare Postamat e fugge gettandosi in una scarpata

Montalto di Castro - L'allarme lo ha fatto scappare - Al vaglio dei carabinieri le immagini della videosorveglianza

Montalto di Castro – Tenta di forzare il Postamat, scatta l’allarme e fugge gettandosi in una scarpata.

E’ successo nella notte tra martedì e mercoledì alle Poste di Montalto di Castro. Un uomo con il volto coperto dal passamontagna si è avvicinato al Postamat per manometterlo.

Non è ancora chiaro se abbia semplicemente tentato di forzarlo per prendere i soldi o se abbia provato ad applicare un dispositivo per clonare bancomat.

Il suo tentativo di manomissione è stato interrotto dall’allarme che lo ha messo in fuga.

L’uomo sarebbe corso via gettandosi in una scarpata oltre una rete nelle vicinanze facendo perdere le sue tracce.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri con la pattuglia di Montalto e il radiomobile della compagnia di Tuscania. I militari hanno trovato il passamontagna che l’uomo si è perso durante la fuga.

Le immagini riprese dalla videosorveglianza hanno ripreso il tentativo di manomissione e al momento sono al vaglio degli inquirenti che si stanno occupando del caso.

13 febbraio, 2020