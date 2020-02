Crema - Angela Tarzia Denti aveva 68 anni ed era ricoverata con una situazione già compromessa - I contagiati salgono a 149

Crema – Terza vittima in Italia per il coronavirus, è una donna ricoverata a Crema.

Terza vittima in Italia per il coronavirus. E’ deceduta una donna all’ospedale di Crema. Da quanto si apprende la donna era ricoverata con una situazione già compromessa e si trovava nel reparto di oncologia.

La vittima si chiamava Angela Tarzia Denti, aveva 68 anni e risiedeva a Trescore Cremasco, ma era nativa di Bagnolo.

“La persona deceduta – ha riferito l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera – è una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus”.

E intanto continua a salire il numero dei positivi al Coronavirus in Italia. “Al momento – secondo i dati forniti dal commissario Angelo Borrelli – sono 152 in tutta Italia, comprese le tre vittime: la donna morta oggi a Crema, il 77enne di Vo’ Euganeo e una donna di Casalpusterlengo”. I contagiati sono dunque 149.

In base ai dati forniti da Borrelli, i casi in Lombardia sono 110 (ai quali vanno aggiunte le due vittime) e in Veneto 21 (più la vittima a Vo’ Euganeo). 9 sono invece i casi in Emilia Romagna, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio (la coppia di cinesi ricoverata allo Spallanzani). “Dei 152 positivi – ha concluso Borrelli – 55 sono ricoverati con sintomi e 25 in terapia intensiva, 19 sono in assistenza domiciliare e 27 in verifica”.

23 febbraio, 2020