Terzo appuntamento con l’iniziativa “In viaggio sulla via Francigena”

Viterbo - Domenica 9 febbraio a palazzo Brugiotti la conferenza "Non solo pellegrini"

Viterbo – Domenica 9 febbraio alle 16 si terrà il terzo appuntamento con l’iniziativa dedicata al tema “In viaggio sulla via Francigena. Devozione, avventura, emozione”.

Elisabetta De Minicis, professoressa dell’università degli Studi della Tuscia di Viterbo, terrà la conferenza dal titolo “Non solo pellegrini…I luoghi dell’ospitalità e del commercio”.

La via Francigena appare tra XII e XIII secolo una delle strade più frequentate della nostra penisola e non solo come “cammino” del pellegrino verso Roma e verso il “sacro sepolcro” ma come importante via di commercio e di scambio culturale.

Questi secoli del medioevo sono caratterizzati da un momento di grande floridezza economica dove soprattutto la nuova classe mercantile, ormai presente anche negli organi di governo, determina importanti innovazioni. Il pellegrinaggio è diventato un fenomeno di ampia portata dove all’uomo di fede si affiancano i mercanti, gli artisti, i poeti. Nelle città si moltiplicano i luoghi dell’ospitalità, ma anche le botteghe che nascono lungo “il percorso”, o meglio dire “i percorsi”, della via Francigena e nelle piazze, dotate spesso di fontane. Nelle campagne le grandi abbazie, già di fondazione altomedievale, accolgono i pellegrini ma, non di rado, diventano anche luoghi dove si svolgono importanti fiere periodiche. I flussi del pellegrinaggio diventano, dunque, un importante “indotto” che lascia le sue tracce nella trasformazione di città e campagne.

Al termine il concerto del duo Niglos composto da Fiore Benigni, organetto, e Fabio Porroni, violino.

Gli appuntamenti in programma sono coordinati da Elisabetta De Minicis, professore associato in archeologia medievale all’università degli studi della Tuscia, mentre i momenti musicali sono curati da Franco Carlo Ricci.

I prossimi incontri:

domenica 1 marzo

conferenza

“Artisti in viaggio nell’Europa del Cinquecento”

Enrico Parlato, Università degli Studi della Tuscia

concerto

duo Luca Purchiaroni clavicembalo e Matteo Cossu Violino

domenica 29 marzo

conferenza

“Sulle tracce di Orlando tra musica e poesia”

Antonello Ricci, università degli Studi della Tuscia

concerto

Il Fuggilotio – Serenella Isidori mezzosoprano, Roberto Mattioni tenore e chitarra barocca e Gino Nappo baritono e spinetta

domenica 5 aprile

conferenza

“Il viaggio politico e diplomatico. Nāser al-Din Šāh, sovrano di Iran, in viaggio per l’Europa del XIX secolo”

Ela Filippone, università degli Studi della Tuscia

concerto

duo cum corde con Stefano Osbat tenore, Agazio Tedesco chitarra

domenica 19 aprile

conferenza

“Il cammino come forma di conoscenza. Esperienze sulle strade d’Europa”

Marco Saverio Loperfido, università di RomaTre

concerto

trio Claudia Martini clavicembalo, Fulvio Ferrara flauto e Susanne Bungaard soprano

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili

4 febbraio, 2020