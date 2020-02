Tiro a volo, Grazini in raduno con gli azzurri di trap

Sport - Il viterbese tra i convocati del direttore tecnico Albano Pera alla vigilia dell'inizio della stagione internazionale

Todi – Stage in Nazionale per Valerio Grazini.

Il direttore tecnico Albano Pera ha deciso di fare un test tecnico-fisico con alcuni componenti della sua rosa alla vigilia dell’inizio della stagione agonistica internazionale.

Per questo motivo da lunedì pomeriggio Federica Caporuscio (carabinieri), Alessia Iezzi (carabinieri), Fiammetta Rossi (fiamme oro), Mauro De Filippis (fiamme oro), Valerio Grazini (carabinieri) e Daniele Resca (carabinieri) sono impegnati uno stage nelle strutture del Tav Umbriaverde – Todi.

Fino a domani gli azzurri si divideranno tra le sessioni in pedana supervisionate dal tecnico e quelle in palestra, in cui lavoreranno insieme al preparatore atletico delle squadre nazionali di tiro a volo Fabio Partigiani.

L’atleta viterbese è reduce dal Gran premio internazionale del Marocco in cui ha conquistato un nono posto a squadre e un 13esimo posto individuale.

26 febbraio, 2020