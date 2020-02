Torna “Il bosco incantato”, lo spettacolo di San Valentino al bosco del Sasseto

Acquapendente - Dedicato alle famiglie, andrà in scena domenica 16 febbraio

Acquapendente – Riceviamo e pubblichiamo – Domenica 16 febbraio, nella splendida cornice del bosco del Sasseto di Torre Alfina, torna lo spettacolo teatrale per famiglie “Il bosco incantato”.

Complice anche il clima mite previsto per il fine settimana, sarà possibile godere di quest’occasione speciale, pensata per far vivere un’esperienza diversa alle famiglie e alle coppie che potranno festeggiare San Valentino in un maniera particolarmente suggestiva.

Con il suo flauto incantato, l’elfo Alfin guiderà gli spettatori alla scoperta delle bellezze del bosco e della storia perduta di un misterioso re, innamorato di una fata e vittima dei malefici di una strega. Il racconto prende le mosse dalla vera storia del Marchese Edoardo Cahen, che acquisì la proprietà di Torre Alfina alla fine dell’800.

Definito dal National geographic “Il bosco di Biancaneve” e scelto come scenografia nel Racconto dei Racconti di Garrone, il bosco è pronto ad incantare con la sua aura magica e l’imponenza delle radici secolari, preziosi custodi di storie dimenticate.

13 febbraio, 2020