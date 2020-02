“Tpl, da gennaio 2022 sarà organizzato sulla base di un’unità territoriale”

Lazio - Il consigliere regionale Enrico Panunzi (Pd) in merito alle novità in materia di ridefinizione del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale

Viterbo – “Siamo all’inizio di un notevole cambiamento per il trasporto pubblico locale (Tpl) del Lazio. Fare ipotesi o congetture in questo momento è fuori luogo e genera soltanto confusione”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, in merito alle novità in materia di ridefinizione del livello dei servizi minimi e di individuazione delle unità di rete nei servizi del Tpl, inserite nella legge finanziaria approvata a dicembre 2019.

La sesta commissione ha calendarizzato una serie di audizioni con gli enti locali interessati per approfondire gli elementi caratterizzanti il nuovo modello di gestione e raccogliere istanze dai partecipanti per un ulteriore miglioramento del modello in termini di efficienza ed economicità del servizio.

A Viterbo, l’audizione (per le unità di rete Tirreno nord e Tuscia) si terrà il 6 marzo, dalle 10 alle 13, nella sala “Benedetti” della Provincia.

“Dal primo gennaio 2022, il servizio di Tpl non sarà più erogato o gestito dai singoli comuni ma sarà organizzato sulla base di un’unità territoriale – afferma il consigliere regionale -. All’Astral sono state attribuite le funzioni di stipula e gestione dei nuovi contratti di servizio a partire proprio dal 2022. Al riguardo, e non potrebbe essere diversamente, saranno applicate tutte le tutele necessarie a garantire i diritti dei lavoratori. L’azienda sta studiando i livelli minimi di servizio per uniformarlo su base regionale, attraverso l’individuazione di 15 unità di rete (bacini di utenza).

Altra cosa importante – conclude Panunzi – è la ripartizione delle risorse finanziare. Per garantire più equità ed efficienza nell’uso, la distribuzione supererà la spesa storica e sarà basata sulla nuova progettazione. A oggi non ci sono quindi cifre certe. Se qualcuno le indica, sbaglia. Per mio conto, ci sarà il massimo impegno a collaborare con tutte le parti coinvolte per garantire le istanze e le necessità dei nostri territori. Siamo solo all’inizio di un lungo percorso e mi aspetto dai rappresentanti delle istituzioni senso di responsabilità”.

14 febbraio, 2020