Sport - Atletica leggera - Nella speciale classifica di podisti giunti al traguardo nella gara di domenica scorsa a Tarquinia - Marco Mencio secondo assoluto a Stimigliano

Tarquinia – Trail degli Etruschi, seconda l’Atletica Montefiascone.

Secondo gradino del podio, nella speciale classifica di numero di atleti al traguardo, per l’Atletica Montefiascone nel trail degli Etruschi andato in scena domenica 23 febbraio a Tarquinia.

La gara, di dodici chilometri, è stata la prima prova del circuito Tuscia Trail organizzato dall’asd Etruschi Runners e la Polisportiva Montalto di Castro e ha visto la partecipazione di quasi 200 atleti di ben 62 squadre.

Nella classifica per società, per numero di atleti al traguardo, si è piazzata in prima posizione la Polisportiva Montalto seguita dall’Atletica Montefiascone.

Ottima la prova degli podisti gialloverdi: Anna Bozena Kruszynska ha ottenuto la quinta posizione assoluta nelle donne e prima di categoria confermandosi una top runner nel panorama podistico, mentre Simone Cesarini ventesimo assoluto e primo di categoria e Giuseppe Sguazzino ventunesimo assoluto.

Gli altri atleti montefiasconesi che si sono distinti sono stati Michele Mari, Maurizio Pagliaccia, Gabriele Marianello, Fabio Ranucci, Arcangelo Cipolloni, Daniele Graziotti e Gianluca Di Marco.

“E’ stata una gara faticosa – commenta il presidente dell’Atletica Montefiascone Maurizio Pagliaccia – ma in compenso bellissima. Il tracciato della gara di dodici chilometri si è articolato tra boschi della macchia mediterranea tra Tarquinia e Monteromano e sterrati in un contesto stupendo tra antico e moderno. L’Atletica Montefiascone si è posizionata seconda società, subito dopo la Polisportiva Montalto, alla quale vanno i complimenti di tutti i componenti dell’atletica Montefiascone”.

Il prossimo appuntamento ci sarà domenica a Orte con la seconda prova del circuito Tuscia trail.

Ottima prestazione per Marco Mencio, podista dell’Atletica Montefiascone, impegnato nella decima edizione del Lunghissimo di Stimigliano a Rieti dove ha ottenuto, nella gara di quattordici chilometri, il secondo posto assoluto portando in alto i colori gialloverdi.

26 febbraio, 2020