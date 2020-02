“Trasversale, la notizia di Rotelli…è una bufala”

Viterbo - Il consigliere regionale Enrico Panunzi (Pd) smentisce l'ipotesi avanzata dal deputato di FdI di un progetto alternativo per l’ultimo tratto che porta fino a Tarquinia

Viterbo – (dan.ca.) – “Sulla trasversale Orte-Civitavecchia nessuna novità”. È categorico il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, che smentisce la notizia di un progetto alternativo per l’ultimo tratto che porta fino a Tarquinia. La notizia è stata data nel pomeriggio di oggi dal deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli. “Non ci sono novità e la Regione Lazio dovrebbe ripetere le stesse identiche cose – prosegue il consigliere regionale -. Il progetto resta quello stabilito nella sede della conferenza dei servizi. Anas sta approfondendo studi ambientali, geologici e archeologici. Spiace intervenire per smentire queste notizie”.

“La situazione – specifica Panunzi raggiunto telefonicamente in serata – è pari e precisa a sei mesi fa, quando Anas ha dato incarico per fare indagini geologiche, archeologiche e ambientali della zona per un milione e mezzo di euro. A partire dall’esito di queste indagini, l’Anas predisporrà il progetto definitivo che verrà indirizzato verso il cosiddetto tracciato verde. L’unico uscito dalla conferenza dei servizi. Potranno semmai esserci degli assestamenti. Ma al momento non c’è nessuna novità”.

“Dirò di più – sottolinea il consigliere regionale del Pd -, la prossima settimana è prevista una riunione tra Anas e Regione Lazio per capire lo stato dell’arte che ad oggi è rimasto tale e quale. La notizia non c’è. E quello che è stato detto è una bufala. Tutto qua”.

