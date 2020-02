Viterbo - Ti aspettiamo per provarla in prima persona a Viterbo presso Ciminauto - Strada Tuscanese 55d

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – Trazione silenziosa: Opel Grandland X con trazione integrale elettrica.

– L’avanguardia del 4×4: il SUV Opel ibrido plug-in con trazione integrale elettrica

– Pace e tranquillità: muoversi silenziosamente con la trazione integrale

– Quattro modalità di guida: “Elettrica”, “Ibrida”, “Trazione integrale” e “Sport”

– Potenza a volontà: potenza complessiva di sistema di ben 300 CV

– “E-Save”: risparmiare energia per utilizzarla in un secondo momento

Opel Ciminauto ha grandi novità per gli amanti di Trail Running, Birdwatching ed Orienteering, gli operatori forestali, i pescatori, i velisti, ecc. Con la nuova Opel GrandLand X Hybrid4 possono muoversi silenziosamente nei boschi, nel paddock o verso la costa, perché questo elegante SUV è dotato di trazione integrale elettrica.

Quando la batteria da 13,2 kWh di questo veicolo ibrido plug-in è carica Opel GrandLand X in modalità trazione integrale utilizza solo i suoi due motori elettrici. Che non sono solo silenziosi ma anche molto efficienti, dato che GrandLand X non ha bisogno di un pesante albero di trasmissione.

L’elevata coppia dei motori elettrici è disponibile fin dalla prima pressione dell’acceleratore e assicura una trazione ottimale su tutte le strade delle nostre zone (asfaltate e non).

Ibrido plug-in: il meglio del meglio

Il primo veicolo ibrido plug-in a trazione integrale del marchio tedesco unisce le caratteristiche migliori della trazione elettrica e del motore a combustione interna, per raggiungere prestazioni eccellenti e avere un’utile autonomia in modalità elettrica. Le quattro modalità di guida (elettrica, ibrida, trazione integrale e Sport) garantiscono una guida dinamica in qualsiasi situazione.

Opel GrandLand X Hybrid4 monta un’unità turbo benzina 1.6 litri e due motori elettrici che assicurano una potenza di sistema di 221 kW (300 CV). Consumo di carburante nel ciclo WLTP1: ciclo misto 1,4-1,3 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 32-29 g/km (nel ciclo NEDC2: 1,6-1,5 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 36-34 g/km). Il motore a combustione interna quattro cilindri da 147 kW (200 CV) è stato progettato specificamente per rispondere alle necessità di questa applicazione ibrida. La velocità massima di GrandLand X Hybrid4 è di 235 km/h.

L’unità elettrica è composta da due motori, uno anteriore e uno posteriore. La potenza del motore elettrico anteriore corrisponde a 81 kW (110 CV) mentre quella dell’unità posteriore è di 83 kW (113 CV). Il motore elettrico anteriore trasferisce la potenza alle ruote anteriori attraverso la trasmissione automatica elettrica a otto rapporti.

Il secondo motore elettrico e il differenziale sono integrati nell’asse posteriore. Questa seconda unità elettrica rende GrandLand X Hybrid4 a trazione integrale permanente, con la garanzia di avere sempre la trazione ottimale su qualsiasi terreno. Con questo veicolo ibrido plug-in si possono percorrere fino a 59 chilometri in modalità puramente elettrica secondo il ciclo di prova WLTP1 (67-69 km nel ciclo NEDC2).

Quattro modalità di guida: a emissioni zero in città, con tanta potenza sulle strade extraurbane

Con Opel GrandLand X Hybrid4 è possibile scegliere tra quattro diverse modalità di guida in base alle preferenze e alle necessità personali:

La modalità ibrida permette di ottimizzare il consumo di carburante del veicolo. Il motore a combustione interna e i motori elettrici funzionano insieme o alternativamente, in base alle condizioni e allo stile di guida.

In modalità elettrica, GrandLand X Hybrid4 utilizza esclusivamente l’elettricità. Nella maggioranza dei casi la trazione viene assicurata dal motore elettrico posteriore, mentre il motore anteriore interviene quando chi guida vuole più potenza e preme l’acceleratore. Quando si preme a fondo l’acceleratore, si inserisce temporaneamente anche il motore a combustione interna, per assicurare la massima potenza. La velocità massima in modalità puramente elettrica è di 135 km/h.

In modalità trazione integrale, GrandLand X Hybrid4 ha la trazione sulle ruote anteriori e posteriori.

La modalità Sport unisce la potenza del motore termico e di quello elettrico per uno stile di guida particolarmente dinamico. La potenza di sistema è equivalente alla potenza massima del motore termico più la potenza dei motori elettrici in un determinato momento. Opel GrandLand X Hybrid4 con motore a combustione interna da 147 kW (200 CV) e due motori elettrici (anteriore/posteriore: 81/83 kW) e una batteria da 90 kW ha una potenza di sistema di 221 kW (300 CV).

Guidare in modo intelligente e risparmiare energia: con la funzione e-Save e la frenata rigenerativa

La funzione e-Save conserva l’energia elettrica accumulata nella batteria ad alta tensione per poterla utilizzare in un secondo momento, per esempio per guidare nelle zone dove l’accesso è limitato ai veicoli elettrici. La funzione si attiva attraverso lo schermo touch a colori del sistema di infotainment e si può decidere di conservare tutta l’energia presente nella batteria o parte di essa.

La frenata rigenerativa cattura inoltre l’energia cinetica prodotta durante le fasi di decelerazione o di frenata, che altrimenti finirebbe dissipata sotto forma di calore. Il cliente può scegliere due modalità di recupero che trasformano i motori elettrici in generatori che trasferiscono l’energia elettrica alla batteria e permettono di accumularla al suo interno.

Ti aspettiamo quindi per provarla in prima persona a Viterbo presso Ciminauto – Strada Tuscanese 55d, chiama il n. 0761 2504

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











25 febbraio, 2020