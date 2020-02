Atletica leggera, tre viterbesi ai campionati italiani di Ancona

Sport - Atletica leggera - Eleonora Schertel, Giovanni Tomasicchio e Alessio Pieragostini tra i 500 protagonisti degli Assoluti indoor al via oggi

di Samuele Sansonetti

Ancona – Ventotto titoli da assegnare lungo venti ore di competizioni spalmate su due giorni.

Ancona diventa la Capitale dell’atletica leggera, con le stelle del Belpaese che si radunano al PalaIndoor per i campionati italiani Assoluti indoor.

Un evento di prim’ordine per la Fidal, che accoglie nelle Marche i principali talenti della federazione tra i quali spiccano i tre primatisti Filippo Tortu, Gianmarco Tamberi e Leonardo Fabbri.

Tra i circa 500 atleti che hanno ottenuto l’accesso alla manifestazione ce ne sono tre che provengono dal viterbese. Si tratta di Eleonora Schertel, Giovanni Tomasicchio e Alessio Pieragostini.

Schertel, classe ’96 in forza al Cus Perugia, gareggia nel salto in alto femminile ed è reduce dalla vittoria ottenuta all’ultimo meeting indoor di Ancona con la misura di 1,75. I vetrallesi Tomasicchio e Pieragostini sono invece iscritti su categorie diverse alla gara maschile dei 60 metri: il primo, nato nell’82 e tra i punti di forza della Libertas Orvieto, torna in pista dopo aver ottenuto, tra gli altri, l’argento europeo nei 100 metri ai campionati di Jesolo. Il secondo, più giovane di 17 anni, ha strappato il pass grazie al successo, sempre ad Ancona, nei 60 metri corsi con la casacca dell’Atletica Vetralla.

Le gare inizieranno oggi e andranno avanti fino a domani. Stamani, infine, la sala Alessio Giovannini del PalaIndoor ospiterà l’incontro “Elio Locatelli: una storia dell’atletica mondiale” dedicato all’ex direttore tecnico azzurro, morto a Montecarlo il 27 novembre. Tra i relatori il presidente della Fidal Alfio Giomi, il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre, la componente del Council di World athletics Anna Riccardi e il giornalista Franco Fava.

