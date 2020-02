Tre medaglie ai regionali di corsa campestre per At Running

Sport - Atletica - Gianluca Fanelli vince il titolo della M40, con Alessio Nisi terzo - Bronzo per Marco Mencio nella M35

di Alessandro Castellani

Fiumicino – At Running grande protagonista dei campionati regionali Master Fidal di corsa campestre. Al parco di Villa Guglielmi, a Fiumicino, gli atleti della squadra ortana conquistano un oro e due bronzi con Gianluca Fanelli, Marco Mencio e Alessio Nisi.

Il migliore del gruppo è Fanelli, che si laurea campione nella categoria M40 sulla distanza di 6 chilometri, col tempo di 19’01”, chiudendo la gara al terzo posto assoluto.

Subito dietro a Fanelli nell’assoluta c’è Mencio. Nonostante sia rallentato da un’intolleranza alimentare, l’atleta di Montefiascone sfodera una prestazione di tutto rispetto e, col tempo di 19’02”, conquista la medaglia di bronzo nella M35.

Il trionfo di At Running è completato da Nisi, sul podio insieme a Fanelli col terzo posto nella categoria M40. Per il viterbese sesto posto assoluto in 20’08”.

La casacca azzurra della società di Orte è rappresentata più che degnamente anche da Roberto Castagnini, quinto nella M40 e 17esimo assoluto con il crono di 20’59”.

Antonio Tiratterra, al rientro dopo oltre due mesi di stop e praticamente senza allenamento, si getta nella mischia della M55 e conquista la decima posizione di categoria, 65esima assoluta, in 24’03”.

Il prossimo appuntamento di squadra per At Running è il 1 marzo a Rieti, dove si correrà la seconda prova del campionato regionale per società di cross, valido per la qualificazione alla finale nazionale.

20 febbraio, 2020