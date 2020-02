Trofeo internazionale di Roma, tre medaglie per la Libertas Pilastro

Sport - Pattinaggio artistico - Le atlete allenate da Alessia Marchetti hanno ottenuto un primo posto nella categoria Esordienti internazionali e un primo e secondo posto nella divisione nazionale C

Viterbo – Bene le ragazze della Libertas Pilastro pattinaggio al trofeo internazionale di Roma.

Le atlete allenate da Alessia Marchetti hanno ottenuto un primo posto nella categoria Esordienti internazionali con Virginia Tomi e primo, secondo e quarto posto rispettivamente con Nicole D’Orazio, Annalisa Cardella e Giada Malavasi nella categoria divisione nazionale C.

Buoni piazzamenti anche per Eva Frateiacci e Giulia Scotto negli Allievi e Giulia Blasi e Sara Grancini nella categoria divisione nazionale B. Un pò in ombra il quartetto “Fifth armony”.

Una trasferta abbastanza positiva per le portacolori della Libertas Pilastro e ora sotto al lavoro in vista delle prossime gare che si annunciano molto impegnative. Per le singolariste allenamento sul parquet del PalaVolley per i prossimi appuntamenti: il trofeo di Montefiascone e il trofeo Lazio a Roma, in programma il 29 febbraio e primo marzo.

17 febbraio, 2020