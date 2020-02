Il trofeo nazionale Maxienduro & Scrambler approda a Graffignano

Sport - La prima tappa dell'edizione 2020 del campionato si svolgerà nella Tuscia il 1 maggio - Partecipazione aperta a varie tipologie di moto e scooter

di Alessandro Castellani

Graffignano – Il trofeo nazionale Maxienduro & Scrambler 2020 partirà dalla Tuscia. Il calendario ufficiale diramato dalla Federazione motociclistica italiana, dice che la prima prova della competizione si correrà il 1 maggio a Graffignano, con l’organizzazione del moto club omonimo, in collaborazione col promoter Fx Action.

Il trofeo Maxienduro & Scrambler ha una formula di competizione meno intensa dell’enduro tradizionale, dove le gare durano diverse ore e i piloti sono costretti a superare ostacoli di difficoltà estrema. Secondo il regolamento, infatti, il percorso “deve essere improntato alla massima semplicità utilizzando soprattutto sterrati” e le gare “devono avere un carattere storico-culturale, per offrire ai partecipanti l’opportunità di conoscere i luoghi, la storia, la cultura, le tradizioni e l’arte dei luoghi attraversati e del popolo italiano”.

La partecipazione è aperta a diverse tipologie di moto: scrambler (suddivise in cilindrata under e over 400 centimetri cubi), maxi enduro (suddivise in monocilindriche, bicilindriche e superacing), classiche (immatricolate prima del 2001) e open (escluse le specialistiche per competizioni da enduro). Prevista anche una categoria riservata agli scooter.

Per il moto club Graffignano il 2020 sarà una stagione a dir poco impegnativa. Dopo la tappa inaugurale del trofeo Maxienduro & Scrambler, infatti, il 31 maggio il sodalizio organizzerà anche una prova di campionato italiano enduro Major.

6 febbraio, 2020