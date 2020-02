Roma - La morte sarebbe avvenuta da tre settimane

Roma – Trovato cadavere avvolto in una coperta a Villa Spada.

Da quanto si apprende, il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato dagli uomini del Reparto Tutela Fluviale del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana in un’area poco visibile, sotto un ponte dell’area golenale del fiume, su via di Castiglion Fiorentino nel territorio del III Municipio Montesacro.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti delle volanti del commissariato Fidene Serpentara e gli investigatori della scientifica.

Il cadavere non sarebbe ancora stato identificato, in quanto privo di documenti ed effetti personali. Era avvolto in una coperta e sdraiato in posizione fetale sopra un materasso, nascosto fra la vegetazione in un incavo che si trova fra l’argine del fiume e un depuratore Acea.

La morte dovrebbe essere avvenuta da circa tre settimane. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e portata all’obitorio. Continuano gli accertamenti, e nel frattempo è stata disposta l’autopsia.

16 febbraio, 2020