Oriolo Romano - Carabinieri - In casa aveva anche l'occorrente per confezionare le dosi

Condividi la notizia:











Oriolo Romano – Trovato con la cocaina in macchina, arrestato.

I carabinieri della stazione di Oriolo Romano hanno fermato un’auto con a bordo un giovane del luogo, e dato l’atteggiamento sospetto durante il controllo documentale e amministrativo, hanno deciso di approfondire.

Durante la perquisizione, come si legge nella nota, i militari “hanno trovato trovati 5,50 grammi di cocaina divisi in dosi per essere spacciate”.

In casa, invece, c’erano un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. Il ragazzo è stato arrestato per spaccio, e sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

Condividi la notizia:











20 febbraio, 2020