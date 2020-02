Trovato morto il ragazzo di Cesenatico scomparso sulle Blue Mountains

Sydney - E' il 24enne Mattia Fiaschini di cui non si avevano più notizie da qualche giorno - Mercoledì scorso gli ultimi contatti con i famigliari

Sydney – Trovato morto il ragazzo di Cesenatico scomparso mercoledì sulle Blue Mountains.

E’ stato trovato morto Mattia Fiaschini, il 24enne di Cesenatico scomparso il 29 gennaio sulle Blue Mountains in Australia. La conferma arriva dalla polizia locale.

Il testo specifica che “il corpo di un viaggiatore italiano scomparso è stato trovato oggi sulle Blue Mountains” e che il corpo è stato trovato verso le 14,40 (ora locale)”. Il giovane era originario di Cesenatico.

Da quanto si apprende, il padre del giovane è partito ieri da Cesenatico per recarsi sul posto. Il ragazzo lavorava a Sidney da circa un anno come barman e sarebbe dovuto tornare qualche giorno in Italia nelle prossime settimane.

Il giovane era un amante delle escursioni. Secondo quanto riporta Repubblica, qualche giorno fa Mattia Fiaschini aveva deciso di fare un’escursione sulle Blue Mountains, catena montuosa a ovest di Sydney.

Il ragazzo sarebbe partito da solo. Gli ultimi contatti con i famigliari sarebbero stati mercoledì in mattinata, poi Mattia non avrebbe più risposto al telefono. L’allarme è poi scattato giovedì scorso quando il giovane non si è presentato al lavoro.

2 febbraio, 2020