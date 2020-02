Trovato ordigno bellico in un campo

Viterbo - La scoperta di una donna nel suo terreno, mentre faceva dei lavori - Intervento della polizia

Viterbo – Trovato ordigno bellico in un terreno.

La scoperta, ieri pomeriggio, in un terreno in aperta campagna a Viterbo.

Una signora ha chiamato la polizia dicendo di aver trovato l’ordigno mentre faceva dei lavori in un campo di sua proprietà.

Trattasi probabilmente di un residuato bellico della seconda guerra mondiale ma, per saperne di più, bisognerà attendere il sopralluogo di oggi degli artificieri che valuteranno se l’ordigno ha ancora la spoletta oppure no e se potrà essere fatto brillare sul posto, in sicurezza.

La zona è stata immediatamente cinturata con del nastro per delimitarla.

Non è stato necessario evacuare l’area: l’ordigno si trova in aperta campagna, non ci sono abitazioni nelle vicinanze.

Il ritrovamento di residuati bellici è particolarmente frequente a Viterbo, colpita dalla pioggia di ordigni di 24 bombardieri statunitensi, il 17 gennaio del ’44.

L’ultimo ritrovamento risale a dicembre 2019, quando un ordigno della seconda guerra mondiale lungo circa 30 centimetri è spuntato dal terreno nella zona delle piscine Carletti.

Come da protocollo, in questi casi, viene allertata la prefettura per il coordinamento delle operazioni e, entro le 24 ore successive, il sopralluogo degli artificieri.

