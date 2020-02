Tutti pazzi per Elettra Lamborghini

Viterbo - In tantissimi a piazza della Rocca per incontrare la cantante, interprete di Musica (e il resto scompare)

Condividi la notizia:











Viterbo – Elettra Lamborghini… e il resto scompare.

Tutti pazzi per la “Twerking queen”, come l’hanno soprannominata i suoi fan, ieri al Mondadori Bookstore di piazza della Rocca a Viterbo, seconda tappa del suo instore. Il primo venerdì scorso a Milano, l’ultimo il 3 marzo a Rende (Cosenza).

In tantissimi ieri hanno aspettato la cantante in piazza. Decine e decine di persone si sono messe in fila già alcune ore prima dell’appuntamento, fissato per le 19. Scoccata la fatidica ora, è stato un tripudio di applausi, urla e flash. Nell’attesa i fan hanno intonato anche le sue canzoni. Poi uno dopo l’altro sono entrati nel Mondadori Bookstore per incontrare la loro beniamina, che non si è sottratta ad autografi, selfie, baci e abbracci. Tantissimi i sorrisi. Ma non sono mancate le lacrime di gioia di chi, finalmente, è riuscito ad avvicinarsi ad Elettra Lamborghini.

La cantante ha poi condiviso una serie di foto dell’evento sui suoi profili social e non ha mancato di ringraziare Viterbo. L’accoglienza, infatti, è stata molto calorosa.

Reduce dal successo riscosso all’ultimo festival di Sanremo, ieri Elettra Lamborghini ha presentato l’album “Twerking queen – El resto es nada”. Un’edizione speciale, uscita il 14 febbraio per la Island Records in tutti gli store e su tutte le piattaforme digitali. All’interno, oltre alle dieci tracce dell’album d’esordio “Twerking queen” (uscito a giugno e disco d’oro), due brani inediti: “Musica (e il resto scompare)”, presentato sul palco del teatro Ariston, e “Bombonera”. Poi la cover di “Non succederà più”, realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta, e le versioni remixate di “Maldito dia” e “Te quemas”.

L’appuntamento di Viterbo è stato per la cantante anche l’occasione per ripercorrere assieme al suo pubblico i suoi successi, che l’hanno consacrata come una delle regine del pop. Non sono mancati gli striscioni.

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











17 febbraio, 2020