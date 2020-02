Tarquinia - L’appuntamento è alle 15,30 al cinema Etrusco con il Club di Jane Austen

Tarquinia – Si chiude oggi con il Club di Jane Austen del regista Robin Swicord il sesto e ultimo appuntamento per il “Cardarelli Austen club”.

L’appuntamento è alle 15,30 al cinema Etrusco con il film, a seguire l’approfondimento alla Vita nova con Fabio Ciambella.

Il progetto di lingua e letteratura inglese ha coinvolto gli studenti dei liceo classico e scientifico e del turistico dell’Iiss Vincenzo Cardarelli di Tarquinia come tanti appassionati, che hanno partecipato agli altri cinque appuntamenti.

“I primi cinque sono stati dedicati ai romanzi più popolari di Jane Austen, un progetto molto apprezzato, come ha dimostrato la presenza di una audience costante e sempre in crescita – riferiscono gli organizzatori -. Oggi la pellicola proposta è Il Club di Jane Austen del regista Robin Swicord, che consentirà di confrontarsi con l’universo delle riscritture delle opere austeniane o che da esse hanno tratto ispirazione”.

L’approfondimento sarà svolto da Fabio Ciambella, docente di lingua inglese al dipartimento Disucom dell’università della Tuscia di Viterbo, lo stesso esperto che ha anche aperto il club col suo intervento del 9 gennaio.

“Il progetto è andato molto bene – dichiara il dirigente scolastico Laura Piroli -. Lo dico da appassionata di Jane Austen, una scrittrice che questo progetto ha permesso a me, come a molti altri, di conoscere meglio e di comprendere nelle sue sconfinate sfumature stilistiche e tematiche. Ma lo affermo anche da formatrice, perché posso testimoniare come i ragazzi siano stati realmente coinvolti dall’iniziativa e abbiano iniziato a nutrire un autentico interesse per la letteratura. Credo che tutti i partecipanti al Club abbiano percepito il loro entusiasmo; non a caso, molti mi chiedono se e quando il Club avrà un seguito. Di sicuro le idee e gli spunti non mancano”.

12 febbraio, 2020