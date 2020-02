“Un esempio di coraggio per difendere i diritti dei nostri figli, garantendogli il meglio”

Viterbo - Barbara Visciola e Roberta Bartoccini del Volo hanno inaugurato ieri i nuovi spazi del Laboratorio diurno per le autonomie sociali per disabili e di integrazione spontanea - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – Una storia di madri. Le mamme del Volo di San Lorenzo Nuovo. L’associazione che ieri sera ha aperto le porte e inaugurato gli appartamenti “arancio” e “verde” del Laboratorio diurno per le autonomie sociali, struttura di accoglienza per ragazzi e ragazze disabili e di integrazione spontanea con normodotati. L’unica in tutta la provincia.

“La prima persona che vorrei ringraziare – ha detto subito la vice presidente del Volo Barbara Visciola – è mia madre, che è stata il sostegno più grande che ho avuto”. Madri che in questi anni si sono battute per i loro figli. Quaranta in tutto, tante quanti sono i ragazzi che frequentano il Laboratorio.

“Abbiamo mosso i primi passi – ha raccontato Visciola – nel 2016 quando abbiamo iniziato a costruire il centro inaugurato il 31 marzo del 2017. L’obiettivo è quello di rispondere, in rete con le istituzioni, a bisogni specialistici e non solo, offrendo opportunità aggregative e servizi ricolti a tutti i cittadini”.

All’inaugurazione degli appartamenti c’erano il consigliere regionale Enrico Panunzi, il sindaco di San Lorenzo Nuovo Massimo Bambini, l’assessora alle politiche sociali della Regione Lazio Alessandra Troncarelli, il vescovo Lino Fumagalli, i sindaci dei comuni del lago di Bolsena e Bassano in Teverina e la direttrice delle Asl Daniela Donetti.

“Due appartamenti – prosegue Visciola -. L’arancio per disabili e il verde per i minori. Il primo è destinato all’accoglienza di 4 disabili adulti. Sia per il dopo di noi che per un inizio del ‘durante noi’. Per le prime esperienze di vita indipendente. Il secondo si rivolge a minori che vivono situazioni di disagio e difficoltà”.

A gestire il tutto, l’associazione di promozione sociale Il Volo, nata un paio d’anni fa. Una realtà nata da un gruppo di genitori che tentano ogni giorno di trasformare la disabilità dei loro figli in una risorsa per sé e per gli altri. Una risposta per tutti.

“Noi genitori – ha commentato la presidente dell’associazione Roberta Bartoccini – vogliamo che l’associazione rappresenti un esempio di coraggio per difendere i diritti dei nostri figli, garantendogli il meglio. E l’unico modo per farlo è renderli autonomi, favorendo l’inclusione nella società e con i coetanei”.

Il centro di trova alle porte di San Lorenzo. Ben collegato con i mezzi di trasporto e le scuole. Un punto di incontro e al tempo stesso una risorsa. Il Laboratorio propone infatti diverse attività. Dall’equitazione allo yoga, dalla piscina alla psicomotricità propedeutica allo sport.

“Le nostre attività – sottolinea Visciola – sono in completa autogestione. Ed è per questo che abbiamo bisogno di sostentamento per garantire a tutti i ragazzi la possibilità di partecipare e crescere insieme”.

E in tanti hanno dato il loro contributo. A partire dai cittadini di San Lorenzo e dalle associazioni. Tra loro, anche il consigliere regionale Enrico Panunzi. A titolo personale.

“Un’esperienza bellissima – ha dichiarato Panunzi – che mi ha arricchito profondamente e soprattutto mi ha ricordato il senso e i valori della vita. Quelli e importanti”.

Un’altra fonte di finanziamento, per molti aspetti decisiva, è stata il libro “Il rumore del silenzio. Una storia per sempre” scritto da Marta Spigaglia, 16 anni, figlia di Barbara Visciola e sorella di Luigi. “Marta è da sempre la mia piccola donna – ha commentato la madre – Era grande già da piccola. Carattere complesso e articolato, silenziosa e schiva nel suo modo di essere forte. Nel libro racconta di sé e del rapporto con Luigi e la famiglia. Come se la sua vita fosse una fiaba. Fragile nella sua determinazione. Un percorso che ha visto nel fratello lo spunto di vita più importante”.

Daniele Camilli

2 febbraio, 2020