Un regolamento per promuovere le relazioni internazionali del comune

Viterbo - Lo ha presentato in prima commissione il consigliere Andrea Micci (Lega) - Previsti cinque possibili accordi che palazzo dei Priori potrà stipulare con altre città in tutto il mondo

Viterbo – Un regolamento per gestire i rapporti di gemellaggio con altre città e le relazioni internazionali del comune di Viterbo. Lo ha presentato ieri in prima commissione, a Palazzo dei Priori, il consigliere comunale Andrea Micci (Lega) ottenendo consenso da parte di tutti. Minoranza inclusa. Il documento è stato rinviato al consiglio comunale per l’approvazione.

“Il comune di Viterbo con questo regolamento – scrive Micci – si propone di riordinare i rapporti di gemellaggio già esistenti e nati nel corso degli anni con diverse città di varie parti del mondo e di regolamentare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città o comunità attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante”.

Un testo che si richiama esplicitamente diritti fondamentali dell’Unione europea e alla promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall’Onu.

Prevista inoltre l’istituzione di un Comitato relazioni internazionali di “diretta emanazione – sta scritto nel regolamento – dell’amministrazione comunale composto da un consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza eletti dal consiglio comunale con apposita delibera e da massimo 3 rappresentanti delle varie realtà locali, istituzionali e realtà associative per un massimo di 5 persone. Il presidente del Comitato è, di diritto, il Presidente del consiglio comunale”.

Il regolamento distingue poi cinque tipi di relazioni internazionali che il comune di Viterbo potrà stabilire.

Patto di gemellaggio (Twinning). “Costituisce – spiega Micci nel documento presentato in commissione – una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di Paesi diversi, è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento a un’azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli”.

Gemellaggio onorario (Honorary Twinning). “Nel caso in cui il Patto di gemellaggio non venga riconfermato, viene concordato un ‘gemellaggio onorario’ tra le due città per salvaguardare gli elementi di comune identità che sono stati natura e sostanza del rapporto nel corso degli anni”.

Patto di solidarietà (Solidarity Agreement). “Costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche e politiche, richiedono l’istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno da parte della città di Viterbo alla salvaguardia della loro libertà e della loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica”.

Patto di amicizia (Friendship Agreement). “Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città. Tale Patto prefigura:una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio; una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio”.

Accordo di partenariato (Partnership Agreement). “E’ una relazione tra città limitata nel tempo (massimo 3 anni), in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune”.

Daniele Camilli

6 febbraio, 2020