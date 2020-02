“Un video pieno di viterbesità”

Cronaca - Il sindaco Giovanni Arena alla presentazione del progetto promozionale della città realizzato da Stefano Fiori per Hubstract made for art

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – Una finestra si apre su Viterbo e mostra tutte le sue meraviglie. Fontane e torri del centro storico, San Pellegrino, il duomo, il complesso di Santa Maria in Gradi, il bullicame, Villa Lante, l’abbazia di San Martino. Questo e tanto altro nel video ‘Viterbo, la città dei papi’, presentato nel pomeriggio allo spazio Attivo Lazio Innova.

Un progetto promozionale di Viterbo che è stato raccontato dal sindaco Giovanni Arena, dall’assessore alla Cultura Marco De Carolis, dall’autore Stefano Fiori e dal padrone di casa Giulio Curti.

“E’ un video dove la viterbesità è racchiusa in pochi minuti – ha spiegato Arena -. Nel corso di questi anni sono stati fatti tentativi per promuovere il territorio. Noi come amministrazione stiamo cercando di investire maggiormente su questo aspetto. E lo facciamo in particolare con la nuova tassa di soggiorno. Questo lavoro è il frutto della volontà dell’amministrazione di iniziare a volare alto. Un progetto che nasce dall’amore per la nostra città. Vuole essere un messaggio di cambiamento e di maggiore coinvolgimento della cittadinanza. L’obiettivo sarà poi il divulgarlo il più possibile“.

Un montaggio di 4 minuti realizzato da Stefano Fiori e la società Hubstract made for art. Le riprese, effettuate con i droni, accompagnano il pubblico in luoghi da riscoprire o da conoscere. Nei giorni passati era stato diffuso un trailer. Da questa sera è disponibile per intero sul canale youtube Visit Viterbo e sulla pagina relativa. Il costo del progetto, compresa anche la nuova cartellonistica voluta dal comune, è di 17mila euro.

“Con lo scorso bilancio – ha spiegato De Carolis – abbiamo cercato di realizzare una nuova informazione della nostra città. Abbiamo realizzato nuove brochure e una nuova cartellonistica. Stiamo lavorando con l’assessore Salcini a livello informativo e con l’assessore Allegrini per rendere maggiormente fruibile il centro storico. Questo video fa parte del più ampio progetto di nuova promozione della città. Sono immagini che raccontano il patrimonio storico, artistico e folcloristico. E’ un percorso iniziato all’incirca sei mesi fa e il progetto verrà promosso soprattutto all’interno delle fiere”.

Tra le immagini anche l’interno di palazzo dei Priori e la torre civica di piazza del plebiscito. In prima fila ad ammirarle anche gli assessori Ludovica Salcini e Laura Allegrini, il consigliere Andrea Micci, il presidente del consiglio Stefano Evangelista, il consigliere Paolo Bianchini.

A raccontare il progetto l’autore. “E’ stata una sfida notevole – ha detto Stefano Fiori – perché mancava un’esperienza pregressa di sponsorizzazione della città e perché non è stato facile trovare una quadra su un territorio così ricco e diversificato. Inoltre dovevamo realizzare un video promozionale e quindi asciutto e intuitivo. Ci sono voluti 15 giorni di riprese e abbiamo scelto 30 location. Abbiamo voluto raccontare il mistero delle bellezze di Viterbo”.

I ringraziamenti dell’autore sono poi andati al corpo dei vigili urbani che ha permesso di realizzare le riprese in sicurezza.

Nel corso della presentazione anche i saluti di Giulio Curti. “Questo video – ha detto Curti – è frutto della volontà e degli obiettivi che si era prefissato l’assessore Marco De Carolis. C’è poi il lavoro di una società nata con i finanziamenti della regione Lazio e che dopo aver fatto un percorso di crescita è diventata una delle startup più innovative in questo settore”.

