Unindustria, Carlo Montedoro confermato presidente della sezione Carta, stampa e cartotecnica

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Carlo Montedoro, direttore tecnico della Tmb Stampa srl, è stato confermato presidente della Sezione Carta, Stampa e Cartotecnica di Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024.

La sezione associa 52 aziende per oltre 3700 dipendenti.

“Con il supporto della mia squadra cercheremo di portare avanti progettualità di interesse per i diversi comparti presenti nella nostra sezione, anche attraverso Gruppi di Lavoro specifici – dichiara il presidente della Sezione Carta, Stampa e Cartotecnica di Unindustria Carlo Montedoro – Intensificheremo le sinergie già avviate nel mandato appena trascorso, con le altre sezioni di categoria e i Gruppi Tecnici. Crediamo molto nella forza e nel valore del far parte di un’associazione come Unindustria, che ci consente di confrontarci e di trovare al proprio interno non solo gran parte dei nostri stakeholders .

Proseguiremo – conclude Montedoro – il lavoro già iniziato di continua interazione e collaborazione con le altre associazioni di categoria e con le Federazioni di settore, con alcune delle quali abbiamo già in programma di sviluppare progettualità congiunte”.

Carlo Montedoro è stato eletto all’unanimità dall’assemblea che ha nominato, come vicepresidente Alberto Mormile (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa). Compongono il Consigli dei delegati: Marco Braccini (Eurpack Giustini Sacchetti Srl), Lorenzo Civerchia (Arti Grafiche Civerchia Srl), Giovanni Battista Colombo (Servizi Tipografici Carlo Colombo Srl) , Massimo Giorgilli (Cartiere Di Guarcino Spa), Giovanni Lucci (Puntoweb Srl), Guglielmo Nardulli (Antica Tipografia Dal 1876 Srl), Guja Reali (Reali Srl), Corrado Savoriti ( Sama Marketing E Produzione Srl), Marco Spada (Spadamedia Srl), Marco Viscogliosi (Binet Sul Liri Engineered Fabrics Spa).

Carlo Montedoro è laureato in Ingegneria Edile all’Università degli studi di Roma “La Sapienza“. Nel gruppo Tmb Stampa srl dal 2013 dove attualmente ricopre il ruolo di socio e Direttore Tecnico. Nel 1993 entra a far parte della Arti Grafiche Tilligraf S.r.l. dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico fino al dicembre 2013. E’ stato eletto nel giugno 2019 Vice Presidente di Assografici con delega al Territorio e allo Sviluppo Associativo. E’ Presidente Provinciale Enipg (Ente nazionale per l’Istruzione professionale grafica).

14 febbraio, 2020