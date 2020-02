Unindustria, Federico Sannella confermato presidente della sezione alimentare

Economia - La sezione associa 95 aziende per 7169 dipendenti

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Federico Sannella, direttore relazioni esterne e affari istituzionali di Birra Peroni srl, è stato confermato presidente della sezione Alimentare di Unindustria per il quadriennio 2020-2024.

La sezione associa 95 aziende per 7169 dipendenti.

“Tra gli obiettivi della mia presidenza innanzitutto sia rilanciare tutto ciò che è “Made in Lazio” elemento cardine del “Made in Italy” che l’immagine del nostro paese nei mercati internazionali” dichiara Federico Sannella, presidente della sezione Alimentare di Unindustria.

“In questo contesto – prosegue Sannella – il ruolo di Roma non potrà essere secondario rispetto agli obiettivi di una migliorata reputazione industriale del nostro Paese. Il rilancio dell’industria agro-alimentare deve costituire il presupposto per incrementare l’attrattività del Lazio in termini di investimenti e crescita economica: per arrivare a questo risultato sarà necessario un grande lavoro di squadra con le Istituzioni e, soprattutto, con tutti i componenti della filiera, oltre che dei corpi intermedi”.

Federico Sannella è stato eletto all’unanimità dall’assemblea che ha eletto come vicepresidente Mauro Castelli (Salumificio Castelli S.P.A.). Completano il consiglio direttivo della sezione: Luigi Serino (Gruppo Birra Peroni S.R.L.), Valerio Vitolo (C.S.I. – Compagnia Surgelati Italiana Spa), Anna De Dominicis (Cesare Fiorucci S.P.A.)., Maria Carla Bonollo (Distillerie Bonollo S.P.A.), Mario Carravetta (Centrale Del Latte Di Roma S.P.A.), Emanuele Francia (Francia Latticini S.P.A.) Simonetta Coccia (Coccia Sesto Srl Società Unipersonale), Carmen Chindemi (Manifatture Sigaro Toscano S.P.A), Svevo Valentinis(Froneri Italy S.R.L.), Andrea Di Paolo (British American Tobacco Italia Spa), Michele Samoggia Zerbetto (Philip Morris Italia Srl), Davide Manzato (Acqua Di Nepi S.P.A.), Gianfranco Chimirri (Unilever Italia Mkt Operations Srl), Roberto Caranzetti (Dacate’ Srl), Marco Caperna (Laziolatte S.R.L), Lorenzo Fronteddu (Jt International Italia Srl).

Federico Sannella, direttore relazioni esterne e affari istituzionali di Birra Peroni srl, parte del gruppo Asahi Europe, ha maturato una lunga esperienza nei settori della comunicazione, della sostenibilità e nel public affairs. Nelle sue precedenti esperienze ha ricoperto ruoli di responsabilità in British American Tobacco.

In particolare – tra il 2002 e il 2007 – ha lavorato nei dipartimenti Affari istituzionali e marketing, occupandosi della gestione delle relazioni con gli stakeholder, nonché della definizione delle strategie di corporate social responsibility.

26 febbraio, 2020