Unindustria, Roberto Santori confermato presidente della Consulenza

Anche per il quadriennio 2020-2024 guiderà la sezione che associa 160 aziende

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Roberto Santori, amministratore delegato di Challenge Network spa è stato confermato presidente della sezione Consulenza attività professionali e formazione di Unindustria l’unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024.

La sezione associa 160 aziende per oltre 4.400 dipendenti.

“Tra gli obiettivi della mia presidenza continueremo, nel percorso già avviato, alla creazione di iniziative di interesse comune per le singole aziende associate – dichiara Roberto Santori, presidente della sezione Consulenza, attività professionali e formazione di Unindustria. Favoriremo il collegamento con le attività delle associazioni e federazioni di settore e con le omologhe sezioni Consulenza del sistema Confindustria.

Proseguiremo nello sviluppare azioni sinergiche con le altre componenti dell’associazione per dare continuità e valorizzare ulteriormente alcuni progetti identitari della sezione.

Voglio ricordare – conclude Santori – in particolare “Hr – Trends”, appuntamento annuale sul futuro della consulenza e della formazione ed il percorso formativo per la riqualificazione professionale dei detenuti della casa di reclusione di Rebibbia per il quale abbiamo ricevuto anche il patrocinio del garante dei detenuti del Lazio”.

Roberto Santori è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea che ha nominato, come Vice Presidente Valeria Giaccari (Orienta). Compongono il Consiglio dei Delegati: Alberto Belloni (Agilium Worldwide Italy), Fabrizio Briganti (Deloitte & Touche), Antonio Buccellato (Cmb Consulting), Lucilla Cartoni Iorio (Consilia Cfo), Maurizio Corain (R&P Legal studio associato), Marco Catalani (Res Nova), Andrea Colletti (Agathemis – studio legale Associato), Alessandro Comini (Pavia E Ansaldo – studio legale), Fabio Gallassi (Ria Grant Thornton), Stefania Grea (Manpower), AndreaLaudadio (Gruppo Telecom), Andrea Mantero (Badenoch + Clark), Riccardo Mazzotta (Intoo srl) Massimiliano Raffa (Forma-Tec srl), Paolo Quattrocchi (Nctm studio legale), Nicolò Scarano (Comin & Partners), Mario Vitale (Luiss Guido Carli), Alessandro Zalonis (Gianni Origoni, Grippo, Cappelli & Partners).

Roberto Santori, amministratore delegato di Challenge Network spa. Laureato in Ingegneria e post-gradueted statunitense. Nel 2000 fonda Challenge Network, azienda che sviluppa un sistema di servizi integrati per la consulenza e formazione che porta in brevissimo tempo l’azienda a collaborare con importanti realtà nazionali e multinazionali alla stregua di Fiat, Maserati, Poste Italiane, Acea, Telecom, Juventus FC, SDA.

A partire dal 2014 intraprende un processo di internazionalizzazione della propria azienda all’estero attraverso l’apertura di sedi e hub regionali a Dubai, Rio, Belgrado, Madrid, Londra, Istanbul e Atene. Nel biennio 2007-2009, Santori è professore a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per il corso di laurea congiunto di Economia e Commercio e Medicina in ‘Sviluppo delle competenze manageriali’. Membro del consiglio direttivo della sezione Consulenza, attività professionali e formazione di Unindustria dal 2011 è tutt’ora vicepresidente del comitato nazionale di coordinamento territoriale di Confindustria servizi innovativi e tecnologici.

E’ autore del libro “L’azienda che verrà – nuovi trend dell’Hr tra consulenza e formazione, pubblicato da Franco Angeli. Speaker al TEDx di Pescara del 18 maggio 2019 sul tema l’essere umano, un’edizione che ha messo al centro il valore dell’uomo dietro ogni processo evolutivo ed innovativo.

Unindustria

11 febbraio, 2020