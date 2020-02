Unindustria, Tozzi confermato presidente della sezione Infrastrutture

Lazio - Resta in carica anche per il quadriennio 2020-2024

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Gennarino Tozzi, direttore progetti infrastrutturali del gruppo Atlantia (Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma), è stato confermato presidente della sezione Infrastrutture di Unindustria, l’unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024.

La sezione associa 15 aziende con oltre 11mila dipendenti.

“L’obiettivo principale della mia presidenza – ha dichiarato Gennarino Tozzi, presidente della sezione Infrastrutture – è quello di consolidare il ruolo che Unindustria ha nel tempo acquisito come interlocutore primario delle Istituzioni nella pianificazione integrata delle infrastrutture per il trasporto.

Un corretto sviluppo infrastrutturale, quindi sostenibile anche dal punto di vista ambientale, risponde ad un’esigenza fondamentale di competitività del sistema economico regionale. Come sezione stiamo operando attivamente per promuovere una rete integrata di infrastrutture a supporto del territorio, con particolare riguardo all’ accessibilità dei grandi e strategici nodi intermodali e luoghi ad alta densità di traffico; redigendo un piano strategico per lo sviluppo infrastrutturale della Regione”.

Gennarino Tozzi è stato confermato all’unanimità dall’Assemblea che ha nominato come vicepresidenti Lelio Russo (Anas Spa) e Pier Paolo Olla (Ferrovie dello Stato Italiane Spa). Completano il consiglio direttivo della sezione: Giorgio Gregori (Aeroporti di Roma Spa), Renato Fontana (Astral Spa – Azienda Strade Lazio), Mario Bergamo (Autostrade per l’Italia Spa), Stefano Amici (Enav Spa), Mauro Di Prete (Istituto per la ricerca e l’ingegneria dell’ecosostenibilità – I.R.I.D.E. srl), Carlo Tosti (Saba Italia Spa).

Gennarino Tozzi è laureato in Ingegneria civile all’università “La Sapienza” di Roma. Ha operato da sempre nel mondo delle infrastrutture. Già direttore generale, amministratore delegato e presidente in società di costruzioni, fra le quali: Gambogi, società Condotte d’Acqua e Todini costruzioni generali.

Nel 2003 entra nel gruppo Atlantia in qualità di direttore Nuove opere di Autostrade per l’Italia. Successivamente è stato nominato direttore operativo Sviluppo Rete poi codirettore generale Sviluppo rete. E’ consigliere di amministrazione di alcune società controllate e partecipate del gruppo e presidente di Pavimental, società di costruzione e manutenzione del gruppo Atlantia.

Unindustria

6 febbraio, 2020