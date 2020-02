Union Viterbo, dieci successi su undici e prove di “fuga per la vittoria”

Sport - Rugby - Serie C1 - A metà stagione ormai consumata i neroverdi viaggiano verso un traguardo che dopo il ko del Firenze appare più concreto - Michele Belli: "L'obiettivo è il salto di categoria"

Viterbo – (s.s.) – Prove di “fuga per la vittoria” per l’Union Viterbo.

Il titolo della celebre pellicola di John Huston si presta bene alla situazione attuale del club neroverde, al comando del girone F di serie C1 e protagonista di un testa a testa col Firenze che dura da inizio stagione.

Le due squadre si avvicendano tra vetta e scia senza soluzione di continuità ma l’ultimo weekend ha sorriso in maniera determinante alla formazione allenata da Michele Belli. Grazie al 31-24 sul campo del Prato e alla contemporanea sconfitta dei toscani contro l’Olbia (21-24) il vantaggio della capolista viterbese è passato da uno a quattro punti, tetto massimo eguagliato solamente dopo la decima giornata.

A metà stagione ormai consumata la tabella di marcia neroverde parla di dieci successi su undici con 293 punti messi a segno e 129 subiti. Numeri importanti che a nove giornate dal termine iniziano a far sperare i tifosi di Viterbo in un traguardo difficile, ma che in questo momento appare più concreto.

“All’inizio della stagione abbiamo capito che la squadra era strutturata per tentare il salto di categoria – racconta l’allenatore dell’Union –. L’obiettivo rimane quello ma se non arriva non è un problema. Quella di domenica è stata una partita molto difficile perché il Prato non perdeva in casa da due anni e mezzo“.

Un dato che dà ancor più valore al momento viterbese, figlio di una squadra composta da quasi tutti giovani locali che si preparano allo scontro diretto di domenica 22 marzo.

“E’ vero – conferma Belli –. Al di là di qualche elemento di Orvieto i ragazzi sono tutti di Viterbo e provincia, con tanti giovani dal ’97 al 2001. Il Firenze? Non molla! Il passo falso di domenica ci ha dato un po’ di respiro ma noi dobbiamo pensare soprattutto al nostro percorso. Sarà una sfida combattuta fino alla fine. Domenica abbiamo l’Elba in casa e poi lo scontro diretto di Firenze che sarà un crocevia importante. Per noi sarà comunque una stagione molto positiva”.

18 febbraio, 2020