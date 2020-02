UniVersoGiovani rinnova le cariche, Brodo presidente

Viterbo - Restyling del direttivo

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione studentesca UniVersoGiovani delibera l’approvazione del suo nuovo direttivo.

UniVersoGiovani, che conta più di 800 studenti iscritti, quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni di vita, dedicati all’organizzazione di eventi di carattere sociale, culturale e sportivo, con lo scopo di creare momenti di incontro e socializzazione tra tutti gli studenti, italiani e stranieri, dell’università della Tuscia.

Tante sono le iniziative in programma per questo decennale: convegni, concorsi e, come ogni anno, la festa più attesa dagli studenti, l’Unitus summer party.

Il primo cambiamento riguarda proprio il suo direttivo, come segue:

Presidente: Emanuele Brodo

Vicepresidenti: Caterina de’ Medici, Vincenzo Pandolfi, Edoardo Pagani

Coordinatore: Simone Bruno

Vicecoordinatori: Andrei Maicoci, Marika Mariani

Segretario: Leonardo Fiore

Tesoriere: Eleonora Viarengo

Consiglieri: Andrea Cristofari, Antonella Cardacino, Noemi Villanova, Emanuele Alcioni, Mirko Evangelista, Eleonora Iezzi

Probiviri: Filippo Lazzari, Lucrezia Scioscia Santoro, Lorenzo Palazzi, Martina Perelli, Davide Palazzi, Giacomo Piciollo, Federico Stendardi.

Per conoscere meglio l’associazione e avere informazioni su come entrarne a far parte potete visitare i loro canali social oppure inviare una mail all’indirizzo universo.giovani@libero.it.

UniVersoGiovani

Condividi la notizia:











29 febbraio, 2020