“Vai via di qui”, ragazzo di colore accerchiato e colpito

Palermo - Picchiato dal branco in pieno centro, zona movida

Palermo – “Negro di m… vai via di qui”. Giovane di 20 anni, palermitano d’origine senegalese, nella notte tra sabato e domenica è stato aggredito in pieno centro a Palermo da un gruppo di adolescenti.

Sarebbe stato colpito con un pugno in faccia. Soccorso dal 118 è stato portato in ospedale. Per lui, prognosi di 10 giorni.

Un’aggressione razzista. Il ragazzo è stato accerchiato e colpito. Poi sono fuggiti, lasciando il 20enne con la faccia sanguinante. Da quando segnalato sempre via social, nonostante ci fosse molta gente in strada, l’episodio è avvenuto in zona di movida, non ci sarebbero state reazioni.

Lui stesso ha deciso di raccontare dal suo profilo Facebook quanto accaduto, per denunciare l’episodio e ricordare come Palermo è la sua città e ci rimarrà per sempre: “È una bellissima città accogliente antirazzista, a Palermo ci sono tante belle persone, io mi trovo veramente benissimo a Palermo… i razzisti ci sono, ma sono pochissimi”.

10 febbraio, 2020