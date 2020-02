Veicoli elettrici e ibridi, parcheggio gratuito per i residenti

Viterbo - Sul sito della Francigena il modello per la richiesta - Da mercoledì 26 febbraio in distribuzione i nuovi contrassegni

Viterbo – I veicoli elettrici e ibridi con motore elettrico anche quest’anno potranno essere parcheggiati gratuitamente nelle aree di parcheggio a raso, delimitate da striscia blu, a tariffazione oraria.

Lo comunica l’assessore alle Società partecipate Enrico Maria Contardo a pochi giorni dall’approvazione dell’apposita delibera di giunta comunale.

“Come lo scorso anno – spiega l’assessore – abbiamo voluto riservare l’esenzione dal pagamento della tariffa oraria ai proprietari di veicoli elettrici e ibridi con motore elettrico residenti nel comune di Viterbo e alle persone giuridiche con sede legale a Viterbo. L’amministrazione intende incentivare questo tipo di auto, in un’ottica di riduzione dell’inquinamento atmosferico, e anche in attuazione delle linee di indirizzo e delle disposizioni richiamate dal Piano di risanamento della qualità dell’aria approvato dalla Regione Lazio“.

“La sosta gratuita di tali veicoli – si legge nella delibera – è subordinata all’esposizione dello specifico contrassegno, rilasciato dalla società Francigena, su istanza degli interessati, indicante le caratteristiche del veicolo e il titolo di proprietà dello stesso”.

Gli interessati dovranno consegnare l’apposita richiesta scritta (modello scaricabile sul sito Francigena), corredata da fotocopia del libretto di circolazione del veicolo di proprietà, o negli uffici amministrativi di Francigena, previo appuntamento, contattando il numero 3666159340, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, oppure direttamente all’ufficio cassa, all’interno del parcheggio a pagamento in piazza Martiri d’Ungheria, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17. La distribuzione dei contrassegni agli aventi titolo avrà inizio domani 26 febbraio.

Coloro che sono in possesso del tagliando consegnato nel 2019 (scaduto) dovranno fare nuovamente la richiesta e ritirare il nuovo tagliando relativo al 2020. Il nuovo contrassegno sarà valido fino al prossimo 31 dicembre.

25 febbraio, 2020