Velocisti dell’Atletica Alto Lazio a Formia

Sport - Atletica leggera - Buone prove nei 60 piani per Gentile e Canta

Formia – Si è svolta nell’impianto di preparazione olimpica di Formia, domenica 9 febbraio la seconda prova dei campionati regionali individuali di prove multiple Cadetti arricchiti dalla disputa di gare di velocità sui 60 metri per gli atleti della categoria Assoluta e Allievi, che nell’occasione erano alla ricerca del minimo di partecipazione per i prossimi campionati italiani indoor di Ancona del 15, 16, 22 e 23 febbraio.

Alla manifestazione erano presenti l’Allievo dell’Alto Lazio Manuel Gentile e lo Junior Jo Canta che sono andati molto vicini al risultato ricercato, soprattutto il primo dei due che si è aggiudicato la gara con 7″34.

Gentile era andato vicinissimo al minimo per i C.I. ad Ancona due settimane dietro, risultato fallito per solo un centesimo di secondo ed anche in questa prova un’incertezza nel primo tratto di gara non gli consentito di raggiungere l’obiettivo che si era prefisso. Buona la gara anche di Canta che in questi ultimi periodi ha manifestato netti miglioramenti tecnici e cronometrici, e nell’occasione è andato molto vicino al suo record personale correndo in 7″56.

La gara rappresentava per molti velocisti dell’Alto Lazio l’ultima manifestazione agonistica del periodo invernale e già dalla prossima settimana partono i nuovi programmi di allenamento in preparazione del ritorno in pista del periodo primaverile-estivo con le prime gare outdoor. Invece la settimana prossima ad Ancona ancora impegnati nei campionati italiani indoor ad Ancona della categoria Allievi, altri due atleti dell’Alto Lazio, la talentuosa Elena Vergaro che si presenta sia sui 60 ostacoli con velleità di podio e nei 60 piani, e il civitonico Loajit Botticelli che prenderà parte alla gara del salto in lungo.

10 febbraio, 2020