Vendicare l’andata e ritrovare continuità, la Viterbese ospita il Potenza

Sport - Calcio - Serie C - I laziali ricevono la visita dei rossoblù che al Viviani si sono imposti 3-0 - Dopo due successi alternati a due sconfitte Calabro chiede ai suoi un andamento più stabile

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La continuità in questo momento manca a entrambe.

Viterbese e Potenza vogliono ritrovarla a partire da oggi, quando si incontreranno per la 27esima giornata di campionato.

Gli ultimi risultati delle due squadre sono altalenanti e proprio per questo quella del Rocchi sarà la classica partita da tripla.

Da una parte la squadra di casa, reduce da quattro successi alternati a due pareggi e due ko, ma scottata dalla sconfitta di Vibo Valentia: dal 2-0, con un uomo in meno, i gialloblù hanno recuperato fino al 2-2 ma sono stati abbattuti da un calcio di punizione di Tumbarello a due minuti dal termine. Dall’altro lato ci sono gli ospiti, con una sola vittoria all’attivo negli ultimi sette incontri e una difesa che tra le migliori del campionato che ora inizia a scricchiolare.

In questo senso la Viterbese intende sfruttare i numeri a proprio favore, dal momento che sui 22 gol subiti dai rossoblù ben 15 sono arrivati fuori casa e in uno stadio come il Rocchi, molto diverso dal sintetico del Viviani, molte squadre incappano in momenti più o meno lunghi di difficoltà. Attenzione però alla compattezza della squadra lucana: tra i convocati ben 13 facevano parte della rosa della passata stagione e almeno sette di questi partiranno titolari.

Al 3-4-3 di Raffaele dove spicca il ballottaggio tra il sempiterno Franca e Murano al centro dell’attacco, Calabro opporrà un 3-4-1-2 che dovrà fare a meno dello squalificato Baschirotto, oltre a Palermo, Sibilia e De Santis che per problemi più o meno gravi non sono stati convocati. L’assenza dell’ex Carpaneto provocherà l’arretramento di De Giorgi in difesa e l’ingresso di uno tra Bianchi e Urso sulla corsia di destra di centrocampo. I dubbi principali riguardano le tre zolle d’attacco, con Molinaro e Bezziccheri a giocarsi il ruolo da trequartista e due tra Volpe, Buonino e Tounkara ad agire davanti a tutti.

Il match partirà alle 15 sotto la direzione di Michele Di Cairano di Ariano Irpino, che per l’occasione sarà assistito da Orazio Luca Donato di Milano e Nicola Tinello di Rovigo. Oltre alla continuità la Viterbese ha anche sete di vendetta, dal momento che all’andata finì 3-0 per il Potenza con le reti di Ricci, Emerson e Arcidiacono. Attesa a Viterbo una nutrita rappresentanza di tifosi ospiti.

Viterbese – Potenza

probabili formazioni

VITERBESE (3-4-1-2): Pini; De Giorgi, Negro, Markic; Errico, Bensaja, Besea, Urso; Bezziccheri; Bunino, Tounkara.

Panchina: Biggeri, Vitali, Antezza, Scalera, Corinti, Volpe, Zanoli, De Falco, Molinaro, Bianchi, Simonelli.

Allenatore: Antonio Calabro.

POTENZA (3-4-3): Ioime; Silvestri, Giosa, Emerson; Viteritti, Coppola, D’Angelo, Coccia; Ricci, Murano, Golfo.

Panchina: Santopadre, Sales, Grande, Dettori, Di Somma, Souare, Gassama, Volpe, Ferri Marini, França, Longo, Panico.

Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Assistenti: Orazio Luca Donato di Milano e Nicola Tinello di Rovigo.

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 16 febbraio

Rieti – Teramo (sabato)

V. Francavilla – Catanzaro (sabato)

Cavese – Bari

Reggina – Paganese

Viterbese – Potenza

Monopoli – S. Leonzio

Catania – Ternana

Rende – Avellino

Picerno – Bisceglie

Casertana – Vibonese

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 60 26 18 6 2 48 17 31 Bari 54 26 15 9 2 48 19 29 Monopoli 51 26 16 3 7 37 20 17 Ternana 48 26 14 6 6 34 23 11 Potenza 46 26 13 7 6 30 22 8 Catanzaro 42 26 12 6 8 40 28 12 Teramo 37 26 10 7 9 27 29 -2 Catania 37 26 10 7 9 34 36 -2 Viterbese 35 26 10 5 11 35 34 1 Paganese 34 26 8 10 8 34 29 5 V. Francavilla 34 26 8 10 8 32 32 0 Cavese 33 26 8 9 9 21 32 -11 Vibonese 32 26 7 11 8 42 32 10 Casertana 31 26 6 13 7 31 31 0 Avellino 31 26 8 7 11 29 36 -7 Picerno 26 26 6 8 12 25 33 -8 Bisceglie 19 26 3 10 13 19 35 -16 S. Leonzio 19 26 4 7 15 25 43 -18 Rende 17 26 3 8 15 18 46 -28 Rieti 12 26 4 5 17 27 59 -32

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara

8 gol: Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

23 febbraio, 2020