A via Saffi torna “La via degli artisti”

Viterbo - In corso di organizzazione la quarta edizione dell'evento

Viterbo – La città che tengo stretta al cuore presenta “La via degli artisti” a via Saffi.

Ritorna la manifestazione che unisce arte, musica e magia. La quarta edizione promette superare sia i confini che le aspettative. Al cospetto di sua maestà il palazzo della Bella Galliana, l’evento raduna artisti affermati e novizi, sia nelle arti pittoriche che in musica , danza e moda, artigianato e scrittura, e quant’altro la creatività ed il talento possono mettere in campo.

Colonna portante dell’evento sono le scuole di arte. Anche gli istituti pubblici partecipano in forze: i licei Orioli e Santa Rosa sono partner consolidati. Molte le novità.

Promozione territoriale: comuni ed istituti scolastici di tutta la Tuscia sono invitati presentare prodotti immagini e talenti. Tuscia libris: alla Sala Anselmi autori locali. Concorso per storie brevi. Premiazione concorso book trailer, della house of books di Napoli, per gli studenti dell’istituto Dalla Chiesa di Montefiascone. Madrina dell’evento Roberta Mezzabarba, esplosiva scrittrice di successo tutta made in Viterbo. Caccia al tesoro nella notte tra 1 e 2 giugno dentro le mura. Trenta artisti provenienti da vari paesi europei.

7 febbraio, 2020