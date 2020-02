Rieti - In forze al distaccamento di Civita Castellana, è finito in una scarpata dopo uno volo nel vuoto di venti metri

Rieti – Vigile del fuoco precipita col deltaplano. È in forze al distaccamento di Civita Castellana.

Paura per un 57enne viterbese, vigile del fuoco al distaccamento di Civita Castellana, precipitato con il deltaplano.

L’incidente è avvenuto in giornata a Vacone, in provincia di Rieti. Per cause ancora d’accertare, l’uomo in fase di decollo è finito in una scarpata. È caduto nel vuoto per circa venti metri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno portato il 57enne al policlinico Gemelli di Roma con codice rosso. Gravissimo, avrebbe riportato un trauma cranico. Ma non sarebbe il pericolo di vita.

22 febbraio, 2020