Diodato vince il Festival di Sanremo

Spettacolo - Secondo Francesco Gabbani, terzi Pinguini Tattici Nucleari

Condividi la notizia:











Sanremo – Vince la 70esima edizione del Festival di Sanremo Diodato con la canzone Fai rumore. Secondo Francesco Gabbani con Viceversa, terzi i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr.

In questa serata finale del Festival 2020 le canzoni sono state votate dal sistema misto: Demoscopia (33%), Sala stampa (33%) e Televoto (34%). I voti sono stati sommati a quelli delle precedenti serate ed è stata stilata una nuova classifica. Poi è stato tutto azzerato e c’è stata una nuova votazione tra i tre primi classificati.

Il premio della Critica intitolato a Mia Martini è andato a Diodato con Fai rumore.

Il premio Sergio Bardotti al Miglior testo è stato vinto da Rancore con il brano Eden.

Il Premio Lucio Dalla dato dalla Sala stampa per la Migliore interpretazione l’ha conquistato Diodato con Fai rumore.

Il premio Giancarlo Bigazzi alla Migliore composizione musicale è andato a Tosca con il brano Ho amato tutto.

Il premio Tim Music per il pezzo più ascoltato in streaming è stato vinto da Francesco Gabbani con Viceversa.

Vincitori assoluti comunque Amadeus e Fiorello che hanno fatto numeri da capogiro in questa 70esima edizione del Festival per quanto riguarda gli ascolti e come annunciato da Fiorello ci sarà il bis il prossimo anno.

Condividi la notizia:











9 febbraio, 2020