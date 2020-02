Mosca - Il tribunale distrettuale Tagansky della capitale ha sanzionato i due social network per quattro milioni di rubli

Condividi la notizia:











Mosca – Violazione della legge sui dati personali, multati Facebook e Twitter in Russia.

I due social network sono stati multati per quattro milioni di rubli (circa 58mila euro) per essersi rifiutati di mettere in territorio russo i server con i dati dei cittadini.

Il tribunale distrettuale Tagansky di Mosca ha quindi sanzionato Facebook e Twitter in quanto avrebbero violato la legislazione locale sui dati personali.

Condividi la notizia:











13 febbraio, 2020