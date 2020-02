Vita: “Non andate al liceo di Ronciglione” – Mengoni: “Grave denigrare gli altri”

Cronaca - Il sindaco di Nepi pubblica uno sfogo su Facebook per difendere la sua scuola - Mario Mengoni: "Il territorio si promuove in positivo, non buttando fango sui vicini"

Nepi – (f.b.) – “Non scegliete il liceo scientifico di Ronciglione, ma quello di Nepi. A Ronciglione la scuola si trova in un vecchio palazzo e per raggiungerlo ci vuole un viaggio che fa perdere tempo e denaro. Mi sento offeso dai nepesini che lo hanno scelto”.

E’ uno sfogo senza mezzi termini quello che il sindaco Franco Vita, primo cittadino di Nepi, affida a un lungo post su Facebook. Uno sfogo che pare quasi un’arringa. L’oggetto del contendere è la scuola o, meglio, le iscrizioni dei ragazzi che escono dalla secondaria alla prima classe di liceo scientifico.

A Nepi, come spiega lo stesso Vita “mancano tre iscrizioni per poter costituire una prima classe” e per questo il Comune sta “sollecitando le famiglie e gli studenti nepesini a iscriversi al loro liceo scientifico, ma qualcuno ha scelto una sede diversa: principalmente quella di Ronciglione”.

Questa la premessa, dunque, far crescere l’istituto nepesino. Ma il resto del post, invece di tessere le lodi del Midossi e convincere i residenti a sceglierlo, punta più a scoraggiare la predilezione per quello di Ronciglione, il Meucci.

“Come è noto – scrive Vita – il liceo di Ronciglione si trova in un vecchio palazzo poco indicato per accogliere delle aule ed in una sede distaccata. Inoltre frequentando pur non essendo costretto una sede fuori dal proprio comune, lo studente deve affrontare un viaggio per raggiungerla togliendo dello spazio al proprio tempo libero e a quello dedicato allo studio. Per le famiglie vi è il disagio, oltre al costo”.

I nepesini che hanno scelto Ronciglione secondo Vita “non hanno reso onore al proprio comune. E’ un’offesa a quanto è stato ottenuto e a quello che vogliamo fare per migliorare l’offerta scolastica”.

A tutto questo Mario Mengoni, sindaco di Ronciglione non ci sta. Non replica nel dettaglio, ma ci tiene a sottolineare che “questo modo di denigrare gli altri è fuori luogo” e che “la promozione del territorio si fa elencando le proprie eccellenze, non buttando fango sui vicini”.

Franco Vita, dal canto suo, conclude il post su Facebook dicendo di non volersela prendere con qualcuno. “Non voglio offendere nessuno – scrive – e prendo atto delle scelte contrarie alle indicazioni di questa amministrazione”. Salvo poi rincarare la dose: “Ma certo il loro comportamento, nella migliore interpretazione, non mi sembra che sia supportato da valide motivazioni”.

“Io non voglio entrare nel merito delle dichiarazioni di Vita – replica basito Mario Mengoni -. Posso soltanto dire che io stesso ho frequentato il Meucci e come me tante altre persone, alcune delle quali hanno avuto carriere di successo. Sono fiero della mia scuola e so che può contare su una didattica ben struttura e valida. E’ una scuola che ha una gloriosa storia alle sue spalle e un bel futuro di fronte a sé. Il resto sono chiacchiere…”.

20 febbraio, 2020