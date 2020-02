Viterbese, al Rocchi parte il montaggio dei led pubblicitari

Viterbo – (s.s.) – Il Rocchi è sempre più moderno. Dopo la base esterna, posizionata nei giorni scorsi e che servirà a contenere i cavi elettrici, è la volta dei led pubblicitari veri e propri, che andranno a coprire tre quarti dei lati del campo lasciando libero solamente quello adiacente alla tribuna centrale. La struttura è lunga circa 180 metri e il montaggio è partito stamani. L’esordio non ha ancora una data ufficiale ma potrebbe arrivare domenica durante il match tra Viterbese e Potenza. In questo senso sarà fondamentale l’ok definitivo del comune che si esprimerà a lavori conclusi. Dopo quello relativo ai cartelloni pubblicitari, il club di via della Palazzina proverà a realizzare un ulteriore progetto in corso di definizione e che renderà lo stadio ancor più accogliente.