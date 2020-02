Viterbese a Bisceglie, obiettivo tre punti

Sport - Calcio - Serie C - Il turno infrasettimanale mette di fronte ai gialloblù una formazione in estrema difficoltà e in piena lotta per la salvezza - Fischio d'inizio alle 18,30 con probabile turno di riposo per Markic

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Dimenticare Potenza tornando alla vittoria.

Sul campo del Bisceglie la missione della Viterbese è chiara e concisa ma realizzarla non sarà affatto semplice.

Di fronte c’è la terzultima forza del campionato, in piena zona playout e con una sola vittoria conquistata nello stadio di casa. Ma la sua esigenza impellente di punti salvezza impone alla squadra laziale attenzione massima.

Il turno infrasettimanale del Viviani sfocerà sicuramente in una partita fisica e con poche occasioni da rete e più che la tecnica conteranno le motivazioni. Per gli ospiti di Calabro, privi di Sibilia, Palermo e Besea per infortunio e De Falco e Tounkara per squalifica, una buona parte di queste arrivano dal rientro di Baschirotto e dal pieno recupero di Volpe, tornato al gol e incaricato di guidare l’attacco assieme a uno tra Bunino e Molinaro.

Il probabile turno di riposo per Markic in difesa e la presenza di Simonelli sulla corsia destra del centrocampo dovrebbero essere le novità sostanziali che l’allenatore salentino presenterà al cospetto dei nerazzurri di Mancini, secondo peggior attacco del girone e storicamente in difficoltà sia in difesa che in zona gol. Nel 3-4-1-2 pugliese, speculare a quello dei leoni, spiccano l’ex Reggina Zibert sulla tre quarti ed Ebagua in attacco: il nigeriano dovrebbe spedire Gatto in panchina e posizionarsi al fianco di Montero, miglior marcatore stagionale con sei reti all’attivo.

Il match partirà alle 18,30 sotto la direzione di Francesco Cosso di Reggio Calabria (assistenti Massimiliano Bonomo di Milano e Fabrizio Giorgi di Legnano). La gara di andata del 13 ottobre finì 1-0 per la Viterbese grazie alla bella marcatura di Errico al 57′. Oggi l’esterno proverà a ripetersi per trovare un gol che manca da un girone intero.

Samuele Sansonetti

Bisceglie – Viterbese

probabili formazioni

BISCEGLIE (3-4-1-2): Casadei; Da Silva, Diallo, Hristov; Petris, Nacci, Trovade, Mastrippolito; Zibert; Ebagua, Gatto.

Panchina: Tessadri, Armeno, Montero, Refetraniaina, Camporeale, Abonckelet, Longo, Turi, Sierra, Ungaro, Ferrante.

Allenatore: Gianfranco Mancini.

VITERBESE (3-4-1-2): Pini; De Giorgi, Negro, Baschirotto; Errico, Antezza, Bezziccheri, Simonelli; Bensaja; Molinaro, Volpe.

Panchina: Maraolo, Vitali, De Santis, Markic, Scalera, Tounkara, Besea, Corinti, Zanoli, Urso, Bunino, Bianchi.

Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Assistenti: Massimiliano Bonomo di Milano e Fabrizio Giorgi di Legnano.

Serie C – girone C

28esima giornata

mercoledì 26 febbraio

S. Leonzio – Casertana

Picerno – Catania

Avellino – Paganese

Vibonese – V. Francavilla

Teramo – Potenza

Cavese – Rende

Bisceglie – Viterbese

Ternana – Bari

Catanzaro – Reggina

Monopoli – Rieti

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 63 27 19 6 2 51 17 34 Bari 55 27 15 10 2 49 20 29 Monopoli 51 27 16 3 8 37 21 16 Ternana 49 27 14 7 6 34 23 11 Potenza 49 27 14 7 6 33 23 10 Catanzaro 42 27 12 6 9 40 32 8 Teramo 40 27 11 7 9 29 29 0 Catania 38 27 10 8 9 34 36 -2 V. Francavilla 37 27 9 10 8 36 32 4 Vibonese 35 27 8 11 8 44 33 11 Viterbese 35 27 10 5 12 36 37 -1 Paganese 34 27 8 10 9 34 32 2 Avellino 34 27 9 7 11 30 36 -6 Cavese 34 27 8 10 9 22 33 -11 Casertana 31 27 6 13 8 32 33 -1 Picerno 29 27 7 8 12 26 33 -7 S. Leonzio 22 27 5 7 15 26 43 -17 Bisceglie 19 27 3 10 14 19 36 -17 Rende 17 27 3 8 16 18 47 -29 Rieti 12 27 4 5 18 27 61 -34

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara, Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

26 febbraio, 2020