Viterbese, Calì rimane fino a giugno anche senza giocare

Sport - Calcio - Serie C - L'attaccante dell'Atalanta continuerà ad allenarsi nella Tuscia in attesa del trasferimento definitivo in estate

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Aimone Calì rimane a Viterbo (almeno) fino a giugno.

Dopo il mancato trasferimento di gennaio l’attaccante è rimasto in una sorta di limbo tra Atalanta, Catanzaro e Viterbese: la prima ne detiene il cartellino, la seconda è quella in cui ha giocato fino a dicembre e la terza è la squadra che lo doveva accogliere per i prossimi due anni e mezzo.

Il cambio di maglia è rimasto in stand-by per circa un mese ed è saltato definitivamente l’11 febbraio, quando il tribunale federale della Figc ha respinto il ricorso del club bergamasco sul passaggio a titolo definitivo nel Lazio, poiché si sarebbe trattato del quarto tesseramento stagionale.

La conseguenza è che l’ex Montespaccato rimarrà fermo fino alla fine dei campionati e proprio per questo, in accordo con i nerazzurri, ha deciso di rimanere nella Tuscia ad allenarsi per poi firmare un nuovo contratto in estate. Salvo sorprese la firma arriverà proprio con la squadra di Antonio Calabro, che ha accolto in maniera positiva la permanenza del calciatore e avrà ancora molto tempo per valutarlo prima di confrontarsi con la società per l’acquisto definitivo.

La squadra invece continua a preparare la prossima sfida contro il Potenza che sarà il 27esimo avversario stagionale tra andata e ritorno. L’obiettivo dell’allenatore salentino è quello di tornare a blindare la difesa, che nelle ultime sei partite ha collezionato ben quattro clean sheet ma nelle due rimanenti, tra Catanzaro e Vibo Valentia, ha subito sette reti. Un numero alto che incide in maniera negativa sulla classifica dei gol subiti, che vede i gialloblù scendere al 14esimo posto a quota 39. Dietro ci sono sette squadre: Bisceglie a 35, Catania e Avellino a 36, Sicula Leonzio a 43, Rende a 46 e Rieti a 59.

Rosa al completo, eccetto Palermo, all’allenamento di ieri tra Enrico Rocchi e Pilastro. A lavorare allo stadio, a parte rispetto al gruppo più nutrito del Vincenzo Rossi, cinque elementi: De Falco, Volpe, Simonelli, De Santis e Besea. A loro si è aggiunto Pacilli ma soltanto per un po’ di corsa, visto che la scelta societaria è quella di farlo allenare ancora a parte.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 16 febbraio

Rieti – Teramo (sabato)

V. Francavilla – Catanzaro (sabato)

Cavese – Bari

Reggina – Paganese

Viterbese – Potenza

Monopoli – S. Leonzio

Catania – Ternana

Rende – Avellino

Picerno – Bisceglie

Casertana – Vibonese

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 60 26 18 6 2 48 17 31 Bari 54 26 15 9 2 48 19 29 Monopoli 51 26 16 3 7 37 20 17 Ternana 48 26 14 6 6 34 23 11 Potenza 46 26 13 7 6 30 22 8 Catanzaro 42 26 12 6 8 40 28 12 Teramo 37 26 10 7 9 27 29 -2 Catania 37 26 10 7 9 34 36 -2 Viterbese 35 26 10 5 11 35 34 1 Paganese 34 26 8 10 8 34 29 5 V. Francavilla 34 26 8 10 8 32 32 0 Cavese 33 26 8 9 9 21 32 -11 Vibonese 32 26 7 11 8 42 32 10 Casertana 31 26 6 13 7 31 31 0 Avellino 31 26 8 7 11 29 36 -7 Picerno 26 26 6 8 12 25 33 -8 Bisceglie 19 26 3 10 13 19 35 -16 S. Leonzio 19 26 4 7 15 25 43 -18 Rende 17 26 3 8 15 18 46 -28 Rieti 12 26 4 5 17 27 59 -32

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara

8 gol: Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

20 febbraio, 2020